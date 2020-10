AZ wijst voorstel voor Jonas Svensson af

De Alkmaarders leggen de overtreding van Svensson op Joshua John echter voor aan de tuchtcommissie.

Normaal gesproken zijn de zittingen van de tuchtcommissie op donderdagavond. Omdat het elftal van Arne Slot op die dag bij Napoli speelde voor de Europa League, is de bijeenkomst verplaatst naar vrijdagavond. Zaterdagochtend weet Svensson vervolgens of hij zondagavond in actie kan komen tijdens ADO Den Haag-AZ.

Hoop uit recent verleden

De Alkmaarders kunnen hoop putten uit het recente verleden. De tuchtcommissie sprak begin deze maand op één dag drie spelers vrij die ook niet akkoord gingen met het schikkingsvoorstel: Edson Alvarez (Ajax), Glenn Bijl (FC Emmen) en Mica Pinto (Sparta).

Voormalig toparbiter en UEFA-waarnemer Jaap Uilenberg zei vervolgens in De Telegraaf dat ’de lat in Nederland te laag ligt’ en er ’volgens de glasheldere regels veel te snel rood wordt gegeven’. AZ denkt te kunnen bewijzen dat ook scheidsrechter Christiaan Bax geel in plaats van rood had moeten trekken. Een nieuwe vrijspraak zou de vijfde (!) in vijf speelronden zijn, want eerder ontsnapte RKC’er Luuk Wouters dankzij de tuchtcommissie aan een straf.