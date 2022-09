Zes roeiboten TeamNL naar eindstrijd in Racice

Sinds de ‘vier’ na Rio de Janeiro (2016) werd geherintroduceerd als olympisch nummer bij de vrouwen, was de Australische boot onaantastbaar. De ‘Aussies’ regen de titels aaneen en wonnen goud tijdens de Spelen van Tokio.

Dat deed de ploeg overigens in een spannend gevecht met Nederland. Het Oranje-kwartet, dat destijds bestond uit Karolien Florijn, Ymkje Cleverling, Veronique Meester en Ellen Hogerwerf, kwam in Koto City 0,34 seconde tekort voor het goud.

Gevoelige tik

Inmiddels kent de boot een compleet nieuwe bemanning. Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth en Tinka Offereins toonden donderdagochtend in de Labe Arena op indrukwekkende wijze aan dat ook zij tot de wereldtop behoren, getuige de gevoelige tik die zij uitdeelden aan de olympisch kampioen. Roemenië wist zich nog tussen de Nederlandse boot en de Australische boot, die met stuurproblemen kampte, te wurmen.

In het spoor van de vrouwen-vierzonder won ook de mannen-vier met de gebroeders Rienks (Ralf en Rik), Ruben Knab en Sander de Graaf hun halve finale-race. De boot die al het hele seizoen hard vaart, versloeg Roemenië na een nek-aan-nek-race.

Voetsporen

Mocht de vier zaterdagmiddag de wereldtitel veroveren, dan treden de broers Rienks in de voetsporen van hun vader, die in Racice vanaf de tribune zag dat het goed was. Nico Rienks werd in 1991 in Wenen, samen met zijn kompaan Henk-Jan Zwolle, wereldkampioen in de dubbeltwee.

Ralf en Rik Rienks Ⓒ René Bouwman

Martine Veldhuis was de dag van TeamNL goed begonnen. De skiffeuse uit Wierden plaatste zich met een tweede tijd voor de finale van de lichte eenmansboot.

Er was ook succes in de dubbelvier. Zowel de vrouwenploeg, met Nika Vos, Tessa Dullemans, Ilse Kolkman en Bente Paulis, als de mannenboot, met Jan van der Bij, Simon van Dorp, Stef Broenink en Finn Florijn, stelden met een derde plaats een plek in de eindstrijd veilig.

Meesterlijk

Veronique Meester en Ymkje Cleverling maakte het half dozijn finaletickets compleet. Het ervaren duo voer op souplesse naar een tweede plaats, pal achter Roemenië, het land dat net als Nederland een succesvol programma lijkt te hebben opgezet en veel boten zag doorstoten naar de eindstrijd.

Vrijdag varen de Holland Acht en de skiffs, Karolien Florijn en Melvin Twellaar, hun halve finales. De vrouwen Acht zijn door het geringe aantal deelnemers al verzekerd van een finaleplek. De finales van de skiffs en de achten staan zondag op het programma.