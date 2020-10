Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk, lichtpunten in Giro

Wilco Kelderman zit prachtig op zijn fiets. Ⓒ Foto Getty Images

BRINDISI - Waar het in de Tour de France tevergeefs zoeken was naar Nederlandse lichtpunten, rijden er in de Giro d’Italia met Wilco Kelderman (derde in het algemeen klassement) en Steven Kruijswijk (achtste) wel twee rond.