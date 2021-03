Noa Lang komt binnen met knal en is nieuwe duurste speler in België: ’Hij heeft een uniek profiel’

Tot afgelopen winter was Krépin Diatta de duurste voetballer in België, maar de aanvaller verliet Club Brugge onlangs voor AS Monaco . Daardoor werd Charles De Ketelaere met 16 miljoen euro de nummer één. Tot nu. Lang springt in één klap van 8 m naar 20 miljoen euro en pakt de koppositie van zijn ploegmakker over.

„Lang schittert vooral door zijn unieke profiel waar hij spelinzicht en techniek aan efficiëntie kan koppelen, terwijl hij fysiek gezien nog geen enkele keer honderd procent is geweest bij Club Brugge”, klinkt het bij Transfermarkt.

„Als de regerende landskampioen hem deze zomer weet te behouden en Lang blijft zich doorontwikkelen, zou hij in de zomer van 2022 wel eens de eerste speler zijn die België verlaat met een prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro.”

Lang voetbalt momenteel op huurbasis voor Club Brugge. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt deze overeenkomst voor zes miljoen euro omgezet in een permanente transfer. Een koopje dus De 21-jarige spits stond nog tot medio 2021 onder contract bij Ajax.

De Ketelaere zakt overigens meteen naar de derde plak want Genk-spits Paul Onuachu is dankzij zijn 27 doelpunten dit seizoen niet langer 12 miljoen euro maar 17 miljoen euro waard.

Over het algemeen doet de Jupiler Pro League het uitstekend, met een totale winst in marktwaarde van 44 miljoen euro.

De nieuwe top tien