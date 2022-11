FIA-baas: ’Aanhoudende gif online zal autosport vernietigen’

Hij reageerde ermee op doodsbedreigingen die een vrouwelijke Formule 1-steward onlangs ontving via social media.

Bekijk ook: Hamilton sneert naar Alonso na interview in De Telegraaf

Ben Sulayem zei dat de steward, Silvia Bellot, het doelwit was op social media nadat zij en andere stewards een boete hadden opgelegd aan Alpine-coureur Fernando Alonso omdat hij in een onveilige auto zou hebben rondgereden tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten vorige maand. De sanctie werd later tenietgedaan en Alonso had het geweld tegen Bellot veroordeeld.

Crisispunt

Volgens Ben Sulayem zijn naast Bellot ook andere FIA-medewerkers in het verleden slachtoffer geweest van intimidatie en haatzaaiende uitlatingen. In de column stelde hij dat „onlinemisbruik een plaag is geworden voor onze sport. Het niveau van het aanhoudende gif heeft een crisispunt bereikt. Het is tijd voor ons allemaal om ons te verenigen - en om te handelen.”

Volgens de uit de Verenigde Arabische Emiraten afkomstige bestuurder hebben de uitlatingen „een verwoestend effect op onze geestelijke gezondheid en die van onze dierbaren.” Ook zei hij dat als dit zo doorgaat, „het onze sport zal vernietigen.” De FIA intensiveert naar eigen zeggen zijn campagne tegen onlinegeweld, onder meer door gesprekken te voeren met sociale mediabedrijven. Daarnaast riep hij „iedereen in onze sport” op dit probleem aan te pakken. „Het moet stoppen.”

De Formule 1-leiding is er al maanden mee bezig, sinds de verhalen in Oostenrijk. Er wordt dan ook sindsdien meer gedaan om de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen.