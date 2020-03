Formule 1-leiding staat voor schut

Michael Masi (geheel links), Paul Litle (tweee van rechts) en Chase Carey (rechts) Ⓒ ANP

MELBOURNE - Een tweetje van Jean Todt, de president van autosportfederatie FIA, vertelde in de Australische nacht het hele verhaal van een imagoprobleem. Terwijl de hele Formule 1-wereld smachtte naar duidelijkheid omtrent de uiteindelijk geannuleerde opener van het seizoen, liet de Fransman doodleuk op social media van zich horen met een nietszeggende opmerking over een businessbijeenkomst in Valenciennes.