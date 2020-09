’Fans Novak Djokovic bedreigen US Open-lijnrechter met de dood’

Het wordt nu dus écht een lelijk US Open-schandaal. Na de diskwalificatie van de nummer 1 van de wereld identificeerden de Djokovic-fans de vrouw als grote zondebok.

Clark krijgt een golf van haat op internet over zich heen. Het begint met de Servische media. Verschillende sites verspreiden het Instagram-profiel van de lijnrechter voor de lezers. Ze kleineren haar als een alcoholiste, portretteren haar als een ’simulant’ en bespotten haar ’acteerprestaties’. Ze wordt ook omschreven als een fan van Roger Federer en Rafael Nadal, de grote concurrenten van ’Djoko’.

Doodsbedreiging

’Een speeltuin voor de haters’, zoals de Daily Mail opmerkt. De woede richting Clark is enorm. De commentaren gaan terug naar 2011. Een opmerking van een internettrol: „Je kunt liters alcohol drinken, maar een kleine tennisbal kun je niet overleven? Slecht acteerwerk. Schaamteloos.”

De manier waarop de dood van haar zoon wordt gebruikt om Clark aan te vallen, is bijzonder onsmakelijk te noemen. Josh Clark stierf in 2008 op 25-jarige leeftijd bij een fietsongeluk. „Maak je geen zorgen, je sluit je binnenkort bij hem aan”, schrijft een Djokovic-aanhanger volgens het Zwitserse Blick, die haar en passant met de dood bedreigt.

Djokovic roept fans tot de orde

Ondertussen is er zelfs onder haar naam een nepprofiel aangemaakt. Alle foto’s tonen ze met alcohol of wapens. Dit alles om haar af te maken. De grenzeloze haat heeft gevolgen. Clark wordt voorlopig teruggetrokken van de US Open, waardoor ze niet meer op het veld staat. En ook Djokovic komt tussenbeide. De Serviër voelde zich genoodzaakt zijn fans tot de orde te roepen, omdat ze op social media de vrouw dus beschimpen en beschuldigen van aanstellerij.

„Onthoud alsjeblieft dat de lijnrechter die door de bal is geraakt ook de steun van onze gemeenschap nodig heeft. Ze heeft helemaal niets verkeerds gedaan. Ik vraag je om haar tijdens deze periode vooral te steunen en aardig te zijn”, twitterde de 33-jarige Djokovic.

De nummer 1 van de wereld en 17-voudig grandslamwinnaar werd zondag gediskwalificeerd nadat hij in zijn partij tegen Pablo Carreno Busta uit frustratie over zijn eigen falen een bal hard tegen de lijnrechter sloeg. De vrouw ging met een gil onderuit en greep naar haar keel. De organisatie zag geen andere maatregel dan Djokovic voor zijn wangedrag onmiddellijk uit het toernooi te zetten.

Djokovic bood enkele uren na het incident op Instagram zijn excuses aan. „Deze hele situatie heeft me erg verdrietig gemaakt. Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechter is en de toernooileiding vertelde me dat ze zich godzijdank goed voelt. Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd.”