Sven Kramer krijgt bijzondere koninklijke onderscheiding

„Ik ben heel dankbaar. Ik hoop dat ik heel veel mensen heb kunnen inspireren, en dat ze er net zoveel geluk en plezier uithalen als ik heb gedaan. Ik ben er trots op”, vervolgde Kramer, nadat hij met eervolle woorden was toegesproken door minister Helder.

Kramer kreeg de onderscheiding grotendeels ter ere van zijn uitzonderlijke sportprestaties. Naast vier keer olympisch goud won Kramer in zijn carrière onder meer dertig (!) wereldtitels en tien keer EK-goud. De geboren Fries werd in 2010 al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Vorige maand ontving Ireen Wüst al de onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, nog hoger in rang dan het eerbewijs van Kramer. Wüst reed eerder deze zaterdag tijdens de wereldbekerfinale in een volgepakt Thialf de 1500 meter, haar allerlaatste race als professioneel schaatsster. Daarop eindigde ze als vierde, waarna ze een aantal ereronden reed voor duizenden uitzinnige fans. De emoties waren duidelijk zichtbaar bij de 35-jarige Brabantse, die vorige maand bij de Winterspelen in Peking historie schreef door haar zesde olympische titel te winnen.

Bekijk ook: Gerard Kemkers koestert speciale band met Ireen Wüst

Later op de dag wordt Wüst – samen met Kramer, die zich niet kwalificeerde voor de wereldbekerfinale – gehuldigd voor de ruim 10.000 toeschouwers in de schaatstempel. Daarna volgt voor genodigden een grootschalig verrassingsfeest op een nabijgelegen locatie in Heerenveen.