Nyck de Vries test met oude AlphaTauri op Imola

De Vries was al jaren in beeld bij de Formule 1, maar kreeg aanvankelijk geen kans om zich te laten zien. Tot in september vorig jaar bij de Grote Prijs van Italië in Monza, toen hij mocht invallen bij het team van Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Nederlander maakte indruk door meteen in zijn eerste Grand Prix in de punten te rijden. Hij eindigde als negende.

Het leidde tot een contract bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, de stal van wereldkampioen Max Verstappen. Hij zal tussen 23 en 25 februari bij de testdagen in Bahrein voor het eerst kennismaken met de auto die AlphaTauri voor 2023 heeft gebouwd. Die auto wordt op 11 februari onthuld in New York.