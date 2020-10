Topfavoriet Geraint Thomas valt hard vóór start derde etappe Giro d’Italia

Thomas kwakte tijdens de geneutraliseerde openingsfase tegen het asfalt, waarna de start van de etappe zelfs werd uitgesteld.

De Welshman, in 2018 winnaar van de Tour de France, stapte na zijn crash met een gescheurd tenue weer op de fiets. Even later sloot hij weer aan bij het peloton en werd het startschot alsnog gegeven. Het is onduidelijk wat de fysieke schade is bij Thomas.

Het incident komt voor de grote favoriet op een slecht moment. De klassementrenners moeten maandag namelijk flink aan de bak. De Giro is nog jong, maar de eerste aankomst bergop staat al op het programma. De finishstreep is getrokken op niet zomaar een klim. De meet ligt op de top van de vulkaan Etna.

Thomas begon zaterdag uitstekend aan de Giro. In de tijdrit van de openingsdag zette hij de vierde tijd neer. Hij pakte daarmee bakken met tijd op zijn rivalen. Zo pakte hij 26 seconden op Simon Yates, 1 minuut en 5 seconden op Wilco Kelderman en 1 minuut en 21 seconden op Steven Kruijswijk.