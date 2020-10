Video: Zo viel topfavoriet Geraint Thomas vóór start Giro-rit

Thomas kwakte tijdens de geneutraliseerde openingsfase tegen het asfalt nadat een rollend bidon onder zijn wiel kwam. De start van de etappe moest zelfs even worden uitgesteld.

De Welshman, in 2018 winnaar van de Tour de France, stapte na zijn crash wel weer op de fiets. In een gescheurd tenue sloot hij weer aan bij het peloton, maar toen het voor het eerst serieus bergop ging, bleek dat Thomas flinke fysieke schade had opgelopen.

De renners moesten maandag flink aan de bak in Giro. De finishstreep lag op de vulkaan Etna. De etappe werd gewonnen door vluchter Jonathan Klever Caicedo. Wilco Kelderman kwam namens de klassementsmannen als beste uit de bus. Simon Yates verloor net als Thomas veel tijd.

Thomas en Yates waren juist uitstekend begonnen aan de Giro. Beiden pakten zaterdag in de tijdrit van de openingsdag nog veel tijd op hun rivalen.