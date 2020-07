Luis Suárez houdt hoop op kampioenschap met FC Barcelona

Door de overwinning op stadsgenoot Espanyol, die daardoor voor het eerst in 27 jaar is gedegradeerd, staat FC Barcelona met een wedstrijd meer gespeeld één punt achter op koploper Real Madrid. „We moeten hopen op een uitglijder van Real”, zei Suárez na afloop van de wedstrijd tegen Spaanse media.

De eerste kans op puntenverlies van Real Madrid is al op vrijdagavond, als de club gastheer is voor Deportivo Alaves. Vervolgens speelt De Koninklijke zijn nog drie resterende wedstrijden van het seizoen tegen Granada (uit), Villarwal (thuis) en Leganes (uit). Barcelona komt nog in actie tegen Real Valladolid (uit), Osasuna (thuis) en tevens Deportivo Alaves (uit). Sinds de herstart van La Liga heeft Real Madrid overigens al zijn wedstrijden gewonnen.

Naast een foutje van de aartsrivaal moet Barça zelf ook al zijn partijen zien te winnen, weet ook Suárez. Mogelijk doet Barcelona dat in het ’nieuwe systeem’, wat de Catalanen zeges tegen Villareal en Espanyol hebben opgeleverd. „De coach bepaalt en hij maakt uit in welk systeem wij spelen”, gaat de Uruguayaan verder, die de bekritiseerde trainer Quique Setien een hart onder de riem steekt. „Hoe dan ook zal hij altijd onze steun hebben.”

Bekijk ook: Barcelona laat stadgenoot Espanyol degraderen

De 33-jarige spits was verantwoordelijk voor de enige treffer in de stadsderby. Het was zijn 195e goal in het shirt van Barcelona, in slechts 278 wedstrijden. „Ik voel mij vereerd dat ik onderdeel uitmaak en mag spelen voor de beste club ter wereld”, zei Suárez over zijn net behaalde mijlpaal.” De oud-Ajacied is nu de derde topscorer aller tijden in het shirt van Blaugrana. Deze tweede stek is in bezit van César Rodriguez, met 232 goals. Uiteraard voert Lionel Messi de topscorerslijst aan met 630 treffers.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.