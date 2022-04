Timber hoopt na blessure rentree te maken bij Ajax

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Helemaal zeker weet Timber nog niet of hij inzetbaar zal zijn: „Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ben er wel naartoe aan het werken. Het gaat de goede kant op. Ik heb even rust gehad na Feyenoord, dat is belangrijk geweest.”

Timber ging wel naar Zeist omdat Louis van Gaal ook de geblesseerde spelers uit wilde leggen wat hij precies van iedereen verwacht in zijn nieuwe spelsysteem. „Ik vond het handig om erbij te zijn en te horen wat de bondscoach verwacht van het nieuwe systeem. Mijn focus gaat liggen op de plek rechts centraal in de verdediging. Er komt een extra plek vrij omdat Louis van Gaal met drie man achterin gaat spelen. Het waren lastige potjes, ik heb goed gekeken hoe het ging en hoe die nieuwe formatie er uitzag”, zegt Timber.

Ajax won de laatste competitiewedstrijden moeizaam. De voorsprong op PSV bedraagt, met nog zeven speelronden te gaan, 2 punten. „Het zijn acht hele belangrijke wedstrijden. Het einde is nabij, maar we moeten nog even gas geven om twee prijzen te pakken”, aldus Timber, die daarbij dus ook de bekerfinale tegen PSV meetelt.

FC Groningen

FC Groningen moet het zaterdag tegen Ajax stellen zonder Tomas Suslov. De Slowaakse middenvelder is geblesseerd, aldus de nummer 8 van de Eredivisie. De 19-jarige Suslov stond dit seizoen in 26 van de 27 duels in de Eredivisie aan de aftrap. Hij was slechts één keer trefzeker in de competitie.

Trainer Danny Buijs kijkt uit naar het duel met de koploper, zeker omdat zijn ploeg al vijf duels op rij niet heeft verloren. „Van Ajax is het bekend: een ploeg die al langer samen is, met ook veel individuele kwaliteiten. We hebben een topdag nodig, maar er liggen altijd kansen”, aldus Buijs, die mogelijk ook niet kan beschikken over de Zweedse middenvelder Daleho Irandust.

„We gaan spelen in een sfeervol stadion, een vol huis, dus er ligt een mooie uitdaging op ons te wachten. Met een volle Euroborg willen we boven onszelf uitstijgen.”