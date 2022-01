Ajax neemt Amourricho van Axel Dongen (17) mee naar Eindhoven voor topper tegen PSV

Trainer Erik ten Hag geeft aan dat jeugdig talent Amourricho van Axel Dongen ook tegen PSV deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De buitenspeler kreeg dit seizoen als invaller al speelminuten in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Barendrecht en vorige week in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht en stond donderdagavond in de basis in de achtste finale van de KNVB-bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

De pas 17-jarige Van Axel Dongen is een van de spelers die Ten Hag beschouwt als opties zolang de vacature van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken David Neres niet is ingevuld. „Er zijn altijd bepaalde posities die moeten worden ingevuld. Dat kan van buitenaf, maar Ajax heeft ook een goede jeugdopleiding, dus het kan ook van intern komen”, aldus de Ajax-trainer.

Ten Hag houdt de optie open dat er geen buitenspeler meer bijkomt, als de pogingen om Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur los te weken geen resultaat opleveren. „Het heeft ermee te maken wat mogelijk is. We kijken ook zeker intern. We hebben ook niet voor niets Mohamed Daramy gehaald.”

Nicolas Tagliafico knalt de openingstreffer tegen de touwen. Ⓒ ProShots

Nicolas Tagliafico

Ten Hag hoopt in de slotweek van de transferwindow Nicolas Tagliafico binnenboord te kunnen houden. ,,Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden. Met hem erbij hebben we zeven verdedigers. Mocht hij nog gaan, dan wordt de spoeling heel dun. Ik merk wel, dat het ook voor hem van belang is dat hij aan het spelen komt. Maar soms kom je in zo’n situatie, dat je professionaliteit moet betrachten, en dat laat hij altijd zien. Dat heb je ook kunnen zien tegen Excelsior Maassluis, waartegen hij met zoveel passie en drive speelde.”

Camoufleren

Eerder dit seizoen bracht Ajax in de topper in de Johan Cruijff ArenA een vernederende 5-0 nederlaag toe. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal was het aan het begin van het seizoen dan weer 0-4. ,,Er zijn altijd bepaalde punten die je daaruit meeneemt. Dat doe je elke wedstrijd. Je maakt een plan, gebaseerd op je eigen kracht, maar ook op het camoufleren van je zwaktes en het neutraliseren van de kracht van de tegenstander. Daar hou je rekening mee en daar probeer je op een bepaalde manier op in te spelen.”

Ajax-trainer Erik ten Hag stuurt zijn spelers aan. Ⓒ ProShots

Ten Hag is niet verbaasd dat ondanks het grote krachtsverschil in de eerdere onderlinge confrontatie in de competitie PSV als koploper de nieuwe confrontatie ingaat. ,,Dat heeft me niet verbaasd, want je moet alle wedstrijden winnen. Wij hebben in een beperkt aantal wedstrijden punten laten liggen, terwijl PSV sindsdien bijna alles heeft gewonnen. Dat hebben ze prima gedaan. Dit soort wedstrijden liggen altijd heel dicht bij elkaar. Het wordt vaak op details beslist en op mentaliteit beslist. Wij moeten zorgen, dat we zondag goed zijn. Dat hebben we zelf in de hand”, aldus de Ajax-trainer, die positief is over de manier waarop zijn team uit de winterstop is gekomen. ,,Ik ben heel tevreden over de ontwikkeling van de ploeg. Ik hoop dat we die kunnen voortzetten.”

De Ajax-trainer kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie met PSV. ,,Zulke toppers zijn altijd geweldige wedstrijden om te spelen. De spelers worden uitgedaagd om op de toppen van hun tenen te spelen. Dit soort uitdagingen vinden mijn spelers prettig en wij als staf natuurlijk ook.”