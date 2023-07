Raadsel ten einde: Burak Yilmaz aan de slag bij Besiktas

Door Jeroen Kapteijns

Burak Yilmaz gaat beginnen aan zijn loopbaan als trainer. Ⓒ ANP/HH

Aan het raadsel rond de toekomst van Burak Yilmaz is een einde gekomen. Na zijn voortijdige vertrek bij Fortuna Sittard was de vraag wat de 37-jarige Turkse oud-international zou gaan doen. Er waren geruchten, dat Yilmaz assistent-bondscoach van Turkije zou worden, maar zaterdag werd duidelijk dat hij bij Besiktas aan de slag is gegaan als assistent van hoofdtrainer Senol Günes. Yilmaz stond zaterdag al op het trainingsveld.