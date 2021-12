Denzel Dumfries opnieuw goud waard voor Internazionale

Dumfries passeerde met binnenkantje rechts doelman Vanja Milinkovic-Savic. De bekeken assist kwam van de Bosniër Edin Dzeko. Inter heeft zeven punten meer dan zowel stadsgenoot AC Milan als Napoli. Beide concurrenten komen woensdagavond nog in actie.

Dumfries werkt af. Ⓒ ANP/HH

De Oranje-international trof voor de tweede competitiewedstrijd op een rij doel voor zijn werkgever. In de laatste vier wedstrijden scoorde Dumfries drie keer, ook zijn seizoenstotaal tot nu toe. In het shirt van PSV maakte Dumfries vorig seizoen twee goals in dertig wedstrijden.

De 25-jarige Dumfries maakte na het EK een transfer van PSV naar de Italiaanse topclub. Tijdens het Europees kampioenschap scoorde de geboren Rotterdammer in de groepsfase twee keer voor het Nederlands elftal.

De Vrij

Dumfries werd door trainer Simone Inzaghi in de 83e minuut gewisseld. Toen stond het nog steeds 1-0 en daar bleef het ook bij. Stefan de Vrij, collega-international van Dumfries, speelde wel het gehele duel mee bij Inter.

AS Roma won in eigen stadion niet van Sampdoria (1-1). Rick Karsdorp had een basisplek bij de formatie van trainer José Mourinho. AS Roma is de nummer 6 met 32 punten.