Leclerc troeft Verstappen af in strijd om pole position voor GP van Frankrijk

In de afsluitende training eerder op de zaterdag liet de Nederlander nog zien dat hij vergeleken met de dag ervoor grote stappen had gezet. Bovendien tankte hij met de snelste tijd vertrouwen richting de kwalificatie.

Maar Leclerc liet zaterdagmiddag direct zien dat hij er ook vol voor ging. Tijdens zijn eerste run in Q1 zette hij direct een snelle tijd neer. Verstappen volgde op ruim anderhalve tiende en ging daarmee als tweede door naar Q2. Voor Pierre Gasly, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher en Nicholas Latifi was de kwalificatie na één sessie voorbij. Dat was vooral een flinke tegenvaller voor Gasly, die zich op zijn thuiscircuit graag van zijn beste kant had willen laten zien.

Q2

In het tweede deel van de kwalificatie knalde Carlos Sainz naar de snelste tijd, maar de Spanjaard wist dat het weinig waard was. De Ferrari-coureur heeft zijn motor gewisseld, waardoor hij zondag bijna achteraan start. Hem wacht op Circuit Paul Richard dus een flinke inhaalrace. Kevin Magnussen heeft ook onderdelen gewisseld, hij start helemaal achteraan.

Verstappen moest naast Sainz in Q2 ook Leclerc voor zich dulden, maar de Nederlander deed dan ook geen tweede run. De Monegask kwam daarentegen wel twee keer naar buiten en verbeterde zich toen aanzienlijk. Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Alexander Albon haalden het beslissende deel van de kwalificatie niet.

Ferrari tactisch briljant

Tijdens het spannendste deel van de kwalificatie knalde Leclerc in zijn eerste run naar de snelste tijd. Verstappen volgde op slechts acht duizendsten(!). Ferrari speelde tactisch een briljant spel, want Sainz hielp de Monegask twee keer aan een slipstream. In een ultieme poging de Ferrari’s af te troeven vroeg Verstappen zijn engineers voor zijn laatste push om zijn voorvleugel aan te passen. Het bleek echter niet voldoende om tegen het tactische plan van Ferrari op te kunnen en dus start Leclerc, geholpen door zijn teamgenoot, vanaf pole met Verstappen naast zich.

De race in Frankrijk is zondag de twaalfde van dit Grand Prix-seizoen. De lichten op Paul Richard doven zondagmiddag om 15.00 uur. Verstappen voert met 208 punten de ranglijst aan, voor nummer 2 Leclerc (170) en nummer 3, ploeggenoot Pérez (151).