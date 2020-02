PEC Zwolle klopt Vitesse in krankzinnige slotfase

PEC Zwolle viert een van de vier doelpunten. Ⓒ Hollandse Hoogte

PEC Zwolle heeft zaterdagavond in eigen stadion in een sensationele slotfase gewonnen van Vitesse, 4-3. In de 90e minuut kwam de thuisclub op 3-2 door een benutte strafschop van Reeza Ghoochannejhad. In extra tijd maakte Oussama Tannane toch nog gelijk (3-3), 2 minuten later sloeg Pelle Clement alsnog toe voor PEC, bij een inzet die door doelman Remko Pasveer nog van richting werd veranderd.