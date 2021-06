Coronabom lijkt niet te barsten bij Spanje

Het heeft er namelijk alle schijn van dat de test van Llorente vals-positief was. Donderdag viel een nieuwe test negatief uit. Vrijdag moet de verdediger van Leeds zich opnieuw laten controleren. Als alles in orde blijkt, kan hij vrijdag weer meetrainen.

De overige tests die donderdag bij de spelers uit de Spaanse EK-selectie werden uitgevoerd, leverden louter negatieve uitslagen op.

Diego Llorente in de achtervolging bij Cristiano Ronaldo tijdens de oefeninterland tussen Portugal en Spanje. Ⓒ HH/ANP

Voorzorgsmaatregelen

Bondscoach Luis Enrique nam de afgelopen dagen vanwege de corona-dreiging de nodige voorzorgsmaatregelen. Niet alleen liet hij in het oefenduel van dinsdag met Litouwen de Onder-21-ploeg aantreden, ook stelde hij alvast een schaduwselectie samen.

"Om eerlijk te zijn, is dit kinderspel in vergelijking met sommige dingen die ik heb moeten doormaken"

Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (FC Valencia CF) en Brais Méndez (Celta de Vigo), Raul Albiol (Villarreal) en Kepa Arrizabalaga (Chelsea) werden opgetrommeld en gingen in Madrid een zogenoemde parallel-bubbel vormen. Zij lijken hun vakantie binnenkort echter weer te kunnen hervatten.

Vaccineren

Ook de Spaanse politiek vatte na alle corona-ophef ineens de koe bij de horens. Nadat eerder geen uitzondering werd gemaakt voor de nationale voetbalploeg, werden de spelers deze week alsnog op stel en sprong gevaccineerd.

Bondscoach Luis Enrique (links) houdt zijn hoofd koel. Ⓒ EPA

Luis Enrique

Enrique maakt zich niet zo druk over de lastige situatie waarin hij met zijn selectie ondanks alles verkeert, stelde hij donderdag. „Om eerlijk te zijn, is dit kinderspel in vergelijking met sommige dingen die ik heb moeten doormaken”, zei de bondscoach wiens dochter in 2019 op 9-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker. „We hebben een plan-B, maar ik hoop dat we die niet uit hoeven te voeren.”

Niet uit selectie

Busquets testte zondag positief en werd direct naar huis gestuurd. Enrique is echter niet van plan om zijn aanvoerder uit de EK-selectie te zetten, iets wat Frank de Boer bij Oranje wel deed met keeper Jasper Cillessen nadat die positief was getest op het coronavirus.

„Hij is asymptomatisch. Hij voelt zich goed en traint ook gewoon door. We wachten op hem, hij blijft zeker op de lijst staan”, aldus Luis Enrique.

De Zweed Dejan Kulusevski mist het duel met Spanje vanwege corona. Ⓒ HH/ANP

Zweden

Spanje begint maandag in Sevilla tegen Zweden aan het EK. Ook bij de Scandinaviërs is er een hoop te doen omtrent corona. Dejan Kulusevski (Juventus) en Mattias Svanberg (Bologna) testten eerder deze week positief en missen naar alle waarschijnlijkheid het duel met Spanje. Mogelijk kunnen zij in de andere poulewedstrijden, tegen Slowakije en Polen, wel meespelen.