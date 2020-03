Inter-verdediger Godin kraakt Italiaanse autoriteiten

„We bleven maar doorvoetballen”, zegt de Uruguayaan tegenover ESPN. „We bleven trainen en spelen achter gesloten deuren.” Dat laatste gebeurde onder meer nog op zondag 8 maart, toen Inter de topper tegen Juventus zonder publiek afwerkte.

„Pas toen er een speler van Juventus positief op corona getest werd en hun selectie in quarantaine moest, kwam de competitie stil te liggen”, aldus Godin. „Maar tijdens die wedstrijd zijn er vast ook al andere spelers besmet geweest, met wie onze spelers dan weer in contact zijn gekomen.”

Verwijt

En daarmee verwijt Godin de Italiaanse autoriteiten het lakse handelen. „Er werd gedacht dat het een probleem in China was, dat hier niet naartoe zou komen. Er is beetje voor beetje ingegrepen, maar er kwamen lange tijd geen drastische maatregelen”, aldus de 34-jarige routinier, die net als vele anderen de mensen in de zorg prijst.

„Alles wat we die mensen zouden kunnen geven als dank, is niet genoeg. Ze zijn echt helden.”