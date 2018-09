Feyenoord met zelfde elf als tegen Ajax

De van een schouderblessure herstelde Eljero Elia stond afgelopen woensdag in het bekerduel met Excelsior (4-0) nog in de basis, maar begint zondag weer op de bank. Bilal Basacikoglu behoudt zijn basisplaats.

Feyenoord kan zondag tegen sc Heerenveen voor de 22e keer op een rij ongeslagen blijven in de Eredivisie. De laatste keer dat Feyenoord in de competitie verloor was op 14 februari. Op bezoek bij PEC werd het 3-1.

SC Heerenveen is het seizoen uitstekend begonnen. Onder aanvoering van een nieuwe trainer (Jurgen Streppel) en aanvoerder (Stijn Schaars) hebben de Friezen de weg omhoog ingezet. In tien wedstrijden werden tot dusver 21 punten gehaald door de huidige nummer vier van de Eredivisie. Vorig jaar eindigde de club als tweede.

Opstellingen

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Vilhena, Kuijt; Bilal, Jorgensen en Toornstra.

SC Heerenveen: Mulder; Marzo, St. Justen, Van Aken, Bijker; Thorsby, Schaars, Kobayashi; Zeneli, Reza en Larsson.