Van de Sanden over extravagante coupe: ’Zo ben ik op het veld’

Met haar luipaard-kapsel weet de 26-jarige buitenspeelster alle schijnwerpers op zich gericht. ’De Hoed van Memphis’ is er niets bij. De buitenspeelster is niet bang voor de extra druk die haar extravagante ’Coup du Monde’ met zich mee zal brengen.

„Ik geniet juist van die extra aandacht. Daar haal ik energie uit. Ik heb veel positieve reacties ontvangen. Ook een paar negatieve. ’Dit slaat nergens op’ of ’Die wil alleen maar aandacht’. Ach, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Sowieso zit ik elke week bij de kapper. Ik heb mijn haar al eens roze, paars en blond gehad. Ik vind dit gewoon mooi. Er komt een WK aan, zo voelt het ook alsof ik er echt klaar voor ben.”

Bekijk ook: Wiegman heeft nog 24 uur om te beslissen

De luipaardprint is niet geheel toevallig gekozen, stelt Van de Sanden. „Ik zei tegen mijn kapper toen we het idee bespraken dat ik ook wel een beetje zo ben op het veld.” Ze doelt op haar snelheid, waarmee ze dinsdag in het eerste groepsduel met Nieuw-Zeeland direct dodelijk hoopt te zijn. „Het wordt een pittige wedstrijd, maar als wij allemaal top presteren kunnen wij zeker wel de bovenliggende partij zijn.”