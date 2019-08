Dokter in Polen: ’Alles gedaan om Lambrecht te redden’

,,Hij is met een enorme impact op een betonnen duiker gebotst”, aldus Wiśniewski. ,,Hij werd gereanimeerd in een ambulance en ook de helikopter was zeer snel ter plaatse. Beide teams hebben heel goed samengewerkt.”

,,Zijn toestand was zo ernstig dat het onmogelijk was hem per helikopter naar het ziekenhuis te brengen, dus werd hij met de ambulance vervoerd. De artsen in het ziekenhuis van Rybnik hebben er alles aan gedaan om hem te redden, maar dat is helaas niet gelukt. Ik werk al jaren in de Ronde van Polen en heb dit nog nooit meegemaakt. Dit doet heel veel pijn.”

Organisator Czesław Lang van de Ronde van Polen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens Czesław Lang, oud-wielrenner en organisator van de Ronde van Polen, is er nog enige onduidelijkhied over de val van Lambrecht. ,,Het ongeval is gebeurd op een rechte, brede weg. De snelheid lag niet ontzettend hoog. Hoe Lambrecht van de weg geraakt is, is onduidelijk. Hij is zeer ongelukkig ten val gekomen en had zware interne verwondingen.”

De Ronde van Polen gaat na overleg wel gewoon door. ,,In overleg met de renners hebben we besloten dat dat de beste manier was om hem te eren. Iedereen, ook wij, is enorm bedroefd. We zullen hem op de gepaste manier herinneren”, aldus Lang.