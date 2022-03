Streep door tweejaarlijks WK: ’Ik ben blij dat de FIFA dat ook beseft’

„Een tweejaarlijks WK is een no-go voor iedereen in het voetbal. Ik ben blij dat de FIFA dat ook beseft”, liet Ceferin optekenen door Financial Times Football Business Summit. „Ik heb er deze week een discussie over gehad met de voorzitter van de FIFA. We kunnen niet zeggen dat voetbal in andere continenten niet ontwikkeld kan worden, maar we moeten op één lijn zitten en het mag de Europese en Zuid-Amerikaanse bonden niet schaden.”

Met een WK om de twee in de plaats van vier jaar wilde de wereldvoetbalbond het voetbal mondialer maken. „Er zijn veel voordelen aan verbonden. Zo geef je onder meer de kans aan meer landen om deel te nemen. Toen werd beslist het WK om de vier jaar te houden, zo’n 100 jaar geleden, telde de FIFA veertig landen. De voorzitter van de FIFA is nu de voorzitter van 111 landen en elk land heeft het recht te dromen”, zei FIFA-baas Gianni Infantino vorig jaar over zijn intenties. Zijn plannen werden flink bekritiseerd door andere bonden, spelers en trainers.

Infantino liet eind vorig jaar nog blijken nog altijd te geloven in een tweejaarlijks WK, ondanks de felle kritiek. Ceferin: „We hebben gesprekken, maar wat mij betreft is een tweejaarlijks WK van tafel. Ik weet zeker dat we binnenkort met de FIFA tot een oplossing zullen komen.”