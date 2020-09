’RB Leipzig laat 8400 fans toe bij seizoensstart Bundesliga’

Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit van het stadion. Dat hebben bronnen tegen het Duitse persbureau DPA bevestigd. De club zelf wil nog niet reageren.

De toestemming die de plaatselijke autoriteiten hebben gegeven, kan worden ingetrokken als de situatie rond de verspreiding van het coronavirus in de regio verslechtert. In Duitsland worden per deelstaat verschillende maatregelen getroffen in de huidige crisis.

Na de herstart in het afgelopen seizoen werd in de Bundesliga achter gesloten deuren gespeeld.