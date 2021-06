Sport kort: Celtic stelt Ange Postecoglou aan als trainer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Oud-bondscoach Australië nieuwe trainer van Celtic

10.49 uur: Celtic heeft Ange Postecoglou, oud-bondscoach van Australië, aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 55-jarige Australiër ondertekende een contract voor één jaar bij de Schotse topclub. Postecoglou is de opvolger van Neil Lennon, die eind februari opstapte vanwege de grote achterstand van Celtic op aartsrivaal Rangers FC in de Schotse Premier League.

Assistent John Kennedy maakte het seizoen als interim-trainer af. Celtic eindigde met maar liefst 35 punten achterstand op Rangers als tweede.

Postecoglou komt over van de Japanse club Yokohama F. Marinos, waarmee hij in 2019 kampioen werd. De Australiër was tussen 2013 en 2017 bondscoach van Australië. Op het WK 2014 in Brazilië moesten de Socceroos na drie groepswedstrijden zonder punten naar huis. Ze verloren onder meer van het Nederlands elftal (3-2).

Postecoglou stapte op nadat hij zich met Australië had geplaatst voor het WK van 2018. Bert van Marwijk fungeerde in Rusland als bondscoach van het land. De oud-bondscoach van Oranje is inmiddels opgevolgd door Graham Arnold.

Tennis: Nick Kyrgios meldt zich af voor Queen’s

9.05 uur: De rentree van tennisser Nick Kyrgios laat nog even op zich wachten. De 26-jarige Australiër heeft zich afgemeld voor het grastoernooi op Queen’s in Londen, dat komende week begint in de aanloop naar Wimbledon (28 juni - 11 juli). Kyrgios voerde nekklachten op als reden voor zijn afzegging.

De temperamentvolle speler speelde in februari zijn laatste wedstrijd bij de Australian Open. Hij sloeg daarna het gravelseizoen over om zich volledig te richten op de grastoernooien. „Ik kan op dit moment nog niet 100 procent serveren en ik wil alleen terugkeren als ik optimaal kan spelen op de Tour”, liet de huidige nummer 58 van de wereldranglijst weten.

Kyrgios haalde in 2014 als debutant de kwartfinales op Wimbledon dankzij een zege op de toenmalige nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal.

Roeien: Icoon Drysdale kondigt afscheid aan

9.02 uur: Roei-icoon Mahe Drysdale heeft zijn afscheid aangekondigd. De 42-jarige Nieuw-Zeelander besloot zijn imposante loopbaan te beëindigen nadat hij zich niet voor de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio wist te plaatsen.

Drysdale won olympisch goud in de skiff in Londen (2012) en in Rio (2016). Hij behaalde olympisch brons in Peking in 2008. In zijn discipline veroverde Drysdale vijf wereldtitels.

„Een sprookjesachtig slot van mijn carrière met een vierde medaille op mijn vijfde Spelen gaat niet gebeuren”, liet Drysdale weten. „Dat is zeker een teleurstelling, maar in sport zijn er geen garanties en worden geen cadeaus weggegeven. Alles wat je bereikt, zul je eerst moeten verdienen.”

Topvrouw Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité roemde Drysdale voor zijn inspirerende rol als leider in het roeien. „Hij heeft met zijn geweldige prestaties geschiedenis geschreven. We zullen hem gaan missen en we bedanken hem voor zijn verbluffende nalatenschap.”

Voetbal: Thiago Silva terug in Braziliaanse selectie

8.35 uur: Verdediger Thiago Silva van Chelsea is teruggekeerd in de Braziliaanse voetbalselectie. De 36-jarige routinier is door bondscoach Tite geselecteerd voor de Copa América, die komende zondag volgens plan moet beginnen met de wedstrijd van gastland Brazilië tegen Venezuela.

Thiago Silva raakte eind vorige maand geblesseerd in de gewonnen finale van de Champions League tegen Manchester City (1-0). Sindsdien werkte hij hard aan zijn herstel. Thiago Silva miste eerder deze maand nog de twee gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden van Brazilië tegen Ecuador en Paraguay. Hij neemt in de Braziliaanse selectie de plaats in van Rodrigo Caio van Flamengo. Tite heeft verder geen wijzigingen aangebracht in zijn spelersgroep.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof besluit deze donderdag of de Copa América mag doorgaan. Het verzet in Brazilië is groot, omdat de vrees bestaat dat de coronapandemie zich hierdoor nog verder zal uitbreiden.

Brazilië kreeg het toernooi ruim een week geleden toegewezen, nadat Argentinië en Colombia zich hadden teruggetrokken. Beide landen zijn eveneens hard getroffen door het virus en in Colombia is bovendien sprake van sociale onrust.

Basketbal: Phoenix Suns winnen opnieuw dik van Denver Nuggets

7.37 uur: Phoenix Suns hebben in de halve finales van de Western Conference ook de tweede wedstrijd tegen Denver Nuggets met ruime cijfers gewonnen. Het duel in Arizona eindigde in 123-98. Voor de Suns was het de vijfde opeenvolgende zege in de play-offs van de NBA.

Devin Booker blonk uit bij de thuisploeg met 18 punten en 10 rebounds. Ook Chris Paul was op dreef met 17 punten en 15 assists. Nikola Jokic was de beste man bij de Nuggets met 24 punten, 13 rebounds en 6 assists, ondanks het feit dat hij in het vierde kwart aan de kant bleef.

De Suns hadden het eerste duel gewonnen met 122-105. De derde wedstrijd in de best-of-seven serie is vrijdag in Denver.