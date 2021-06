Sport kort: Nederlandse volleyballers krijgen lesje van Polen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Poolse volleyballers veel te sterk voor Oranje

22.55 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League ook verloren van Polen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza boog in het Italiaanse Rimini diep voor de wereldkampioen van 2018: 0-3 (14-25 17-25 16-25).

Nimir Abdelaziz, doorgaans de uitblinker bij Oranje, kreeg veel minder speeltijd dan in de voorgaande wedstrijden. Hij maakte in de hele wedstrijd slechts 5 punten. Ook Robbert Andringa leverde 5 punten.

De Nederlandse volleyballers leden al hun zevende nederlaag in het toernooi, dat in een 'coronabubbel' in vijf weken tijd wordt afgewerkt. De ploeg van Piazza won tot nu toe alleen van Duitsland. Eerder werd ook verloren van Brazilië, Argentinië, Rusland, Japan, Iran en Slovenië. In de stand staat Nederland 15e en voorlaatste.

Golf:Luiten elfde na eerste ronde nieuw gemengd toernooi Zweden

22.17 uur: Golfer Joost Luiten staat gedeeld elfde na de eerste ronde van het Scandinavian Mixed in Göteborg. De Nederlandse prof noteerde vijf birdies en kwam uit op 67 slagen, 5 onder par.

Het toernooi in Zweden is in zekere zin baanbrekend op de Europese Tour, omdat mannen en vrouwen dezelfde achttien holes spelen en strijden om dezelfde winnaarstrofee en een prijzenpot van 1 miljoen euro. De Zweedse golficonen Henrik Stenson en Annika Sörenstam zijn de initiatiefnemers van het gemengde toernooi.

Een man en een vrouw delen na de eerste ronde ook de leiding. De Oostenrijkse Christine Wolf en de Engelsman Sam Horsfield speelden de eerste ronde allebei in 64 slagen (-8).

Wil Besseling schreef een eagle (-2) en vijf birdies op zijn kaart, maar ook drie bogeys. Hij kwam uit op 68 slagen (-4), goed voor de gedeelde 22e plek.

AG2R met Belgen Van Avermaet en Naesen naar de Tour de France

20.16 uur: De Franse wielerploeg AG2R verschijnt met de Belgen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen aan de start van de Tour de France. De Fransen Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre, de Luxemburger Bob Jungels en de Australiër Ben O'Connor maken de ploeg compleet.

De 36-jarige Van Avermaet start voor de negende keer in de Tour, maar voor het eerst bij AG2R. Hij won al drie etappes in de Ronde van Frankrijk, waarvan één ploegentijdrit. De olympisch kampioen van Rio 2016, die ook drie keer de Vuelta reed, droeg het geel gedurende elf dagen: drie dagen in 2016 en acht dagen in 2018.

"Greg is bij het team gekomen met een prachtige erelijst, maar hij is zichzelf gebleven. In de Tour heeft hij etappes gewonnen en de gele trui gedragen. Dat blijft een doel voor onze ploeg, en hij zal daarom de rol van 'grote broer' gaan spelen", aldus teammanager Vincent Lavenu.

Voor de 30-jarige Oliver Naesen wordt het zijn zesde deelname aan de belangrijkste wielerronde van het jaar, die 26 juni begint.

Turnen: Epke Zonderland in onzekerheid over World Cup in Doha

15.54 uur: Turner Epke Zonderland staat voorlopig op de deelnemerslijst voor de World Cup van eind deze maand in Doha. Of Zonderland daadwerkelijk in actie zal komen bij het evenement tussen 23 en 26 juni in Qatar is volgens bondscoach Bram van Bokhoven nog onbekend.

Die beslissing hangt volgens Van Bokhoven af van de eventuele deelname van Hidetaka Miyachi, de Japanner waaraan Zonderland zijn olympisch ticket in theorie nog zou kunnen kwijtraken.

Miyachi kan, indien hij in actie komt in Doha, genoeg punten vergaren om Zonderland nog te passeren op de olympische ranglijst. „We hebben Epke daarom vooralsnog ingeschreven, maar of hij meedoet, bepalen we na het zien van de definitieve deelnemerslijst. Ik acht de kans klein dat Miyachi in actie gaat komen”, zegt Van Bokhoven.

Zonderland leek vorig jaar al zeker van deelname in Tokio toen Miyachi niet vermeld stond op de deelnemerslijst voor Doha, die aanvankelijk in maart 2020 zou worden gehouden. Van Bokhoven verwacht dat de deelnemerslijst voor Doha later deze week bekend wordt.

Indien Zonderland niet afreist, doet hij op 23 juni mee aan de interland met Groot-Brittannië in Rotterdam.

Wielrennen: Lars Boom maakt gevoelige overstap

16.00 uur: Lars Boom (35) gaat aan de slag als ploegleider bij wielerploeg SD Worx, de beste vrouwenploeg van dit moment. De oud-renner, die onlangs vertrok bij Liv Racing, heeft voor twee jaar getekend. Hij begint op 1 oktober aan zijn nieuwe baan.

Boom vormt dan met Danny Stam de technische staf. Ook gaat hij te maken krijgen met Anna van der Breggen en Chantal Blaak, die na hun loopbaan in de ploegleiderswagen stappen. „Ik loop pas een half jaar mee als ploegleider in het vrouwenpeloton”, aldus Boom, die zich in de wintermaanden gaat bezighouden met de jonge veldrijdster Kata Blanka Vas uit Hongarije.

„Ik denk dat ik nog veel van Danny kan leren. Het lijkt me ook leuk om met Anna en Chantal samen te werken, die op de fiets alles hebben meegemaakt in het vrouwenwielrennen, en volgend jaar ook aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen. Met mijn jarenlange ervaring in het mannenwielrennen hoop ik een bepaalde visie te kunnen delen. We hebben allemaal verschillende inzichten in het wielrennen, waardoor we een mooie combi kunnen vormen.”

Boom vertrok vorige week bij Liv Racing, omdat hij bij de ploegleiding had aangegeven voor volgend jaar een aanbod van een andere ploeg te willen accepteren. „Ik had het bij mijn vorige ploeg goed naar mijn zin. Maar wanneer de beste vrouwenploeg uit het peloton bij je aanklopt, voelt dit natuurlijk als een mooie en unieke kans”, aldus Boom.

Tennis: Titel gemengd dubbel op Roland Garros naar Krawczyk-Salisbury

14.02 uur: De Amerikaanse tennisster Desirae Krawczyk en de Brit Joe Salisbury hebben op Roland Garros de titel gepakt in het gemengd dubbel. Het koppel was in de finale op het Court Philippe-Chatrier te sterk voor het Russische duo Elena Vesnina/Aslan Karatsev. De beslissing viel in de supertiebreak: 2-6 6-4 10-5.

Voor de 29-jarige Salisbury is het zijn tweede grandslamtitel. Hij pakte de eerste vorig jaar met de Amerikaan Rajeev Ram op de Australian Open. De 27-jarige Krawczyk mag zich voor het eerst grandslamwinnares noemen. Het Brits/Amerikaans koppel bereikte eerder dit jaar in Melbourne de halve finales.

Vesnina won Roland Garros in 2013 al eens in het vrouwendubbel. De 34-jarige Russin heeft als dubbelspeelster vier grandslamtitels veroverd. Ze pakte bij de Spelen van Rio 2016 ook olympisch goud met Ekaterina Makarova.

NOC*NSF: Geen plek in Europees olympisch comité voor Van Zanen-Nieberg

13.28 uur: Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft geen plek kunnen bemachtigen in het bestuur van het Europees olympisch comité (EOC). Van Zanen-Nieberg kreeg in tegenstelling tot zes andere vrouwen onvoldoende stemmen om één van de twaalf beschikbare posities in te gaan nemen. De Griek Spyros Capralos werd gekozen tot nieuwe voorzitter van het EOC, hij kreeg de voorkeur boven de Deen Niels Nygaard, die het afgelopen jaar als interim-voorzitter fungeerde na het overlijden van de Sloveen Janez Kocijancic.

Van Zanen-Nieberg kreeg 28 van de mogelijke 50 stemmen. Ze had minimaal 32 stemmen moeten hebben om een plek te krijgen in het bestuur. Bij het EOC zijn vijftig nationale olympische comités aangesloten, waaronder NOC*NSF.

Capralos was al bestuurslid. De 66-jarige oud-waterpoloër, voorzitter van het Grieks olympisch comité, schuift nu door naar de hoogste functie en wordt de negende voorzitter van het EOC.

Erica Terpstra was tot 2001 de laatste Nederlandse vertegenwoordiger in het Europese bestuur. André Bolhuis probeerde in 2017 vicevoorzitter te worden, maar de toenmalige voorzitter van NOC*NSF moest het afleggen tegen Nygaard. Bolhuis (74) droeg twee jaar geleden zijn functie als voorzitter van de Nederlandse sportkoepel over aan Van Zanen-Nieberg.

Judo: Smink uitgeschakeld in tweede ronde op WK judo

12.26 uur: Judoka Jesper Smink is bij de WK in Boedapest in de tweede ronde uitgeschakeld. In de klasse tot 90 kilogram verloor hij op ippon van Li Kochman uit Israël. In zijn eerste WK-partij had Smink met een vol punt gewonnen van Paolo Persoglia uit San Marino.

Noël van ’t End, regerend wereldkampioen in deze gewichtsklasse, ontbreekt in Boedapest. Hij bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Tokio.

Wielrennen: Buchmann rijdt toch de Tour, maar in dienst van Kelderman

11.59 uur: De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann doet toch mee aan de Tour de France, maar hij rijdt wel in dienst van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman van Bora-hansgrohe. De teamleiding had Kelderman begin dit jaar al aangewezen als kopman, omdat het parcours met twee tijdritten hem beter ligt dan Buchmann.

De 28-jarige Duitser, vierde in de Tour van 2019, wilde dit jaar voor een podiumplaats gaan in de Ronde van Italië. Hij kwam in de vijftiende etappe echter ten val en liep daarbij een hersenschudding op. De nummer 6 van het klassement moest de Giro verlaten.

„De motivatie is snel weer terug gekomen”, zei Buchmann, die afgelopen week op een trainingskamp in Livigno tot de conclusie kwam dat hij fysiek weer in orde is. „Ik voel me fit, het moet alleen blijken of ik in topvorm kan zijn in de Tour. Ik heb me niet maanden kunnen voorbereiden, zoals wel voor de Giro. Daarom ga ik niet voor het klassement in de Tour. Wilco is de kopman die zich optimaal heeft kunnen voorbereiden. Hij is onze duidelijke nummer 1, ik steun hem waar nodig.”

Vorig jaar kwam Buchmann vanwege rugklachten niet verder dan de 38e plek in het eindklassement van de Tour.

Voetbal: Oud-bondscoach Australië nieuwe trainer van Celtic

10.49 uur: Celtic heeft Ange Postecoglou, oud-bondscoach van Australië, aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 55-jarige Australiër ondertekende een contract voor één jaar bij de Schotse topclub. Postecoglou is de opvolger van Neil Lennon, die eind februari opstapte vanwege de grote achterstand van Celtic op aartsrivaal Rangers FC in de Schotse Premier League.

Assistent John Kennedy maakte het seizoen als interim-trainer af. Celtic eindigde met maar liefst 35 punten achterstand op Rangers als tweede.

Postecoglou komt over van de Japanse club Yokohama F. Marinos, waarmee hij in 2019 kampioen werd. De Australiër was tussen 2013 en 2017 bondscoach van Australië. Op het WK 2014 in Brazilië moesten de Socceroos na drie groepswedstrijden zonder punten naar huis. Ze verloren onder meer van het Nederlands elftal (3-2).

Postecoglou stapte op nadat hij zich met Australië had geplaatst voor het WK van 2018. Bert van Marwijk fungeerde in Rusland als bondscoach van het land. De oud-bondscoach van Oranje is inmiddels opgevolgd door Graham Arnold.

Tennis: Nick Kyrgios meldt zich af voor Queen’s

9.05 uur: De rentree van tennisser Nick Kyrgios laat nog even op zich wachten. De 26-jarige Australiër heeft zich afgemeld voor het grastoernooi op Queen’s in Londen, dat komende week begint in de aanloop naar Wimbledon (28 juni - 11 juli). Kyrgios voerde nekklachten op als reden voor zijn afzegging.

De temperamentvolle speler speelde in februari zijn laatste wedstrijd bij de Australian Open. Hij sloeg daarna het gravelseizoen over om zich volledig te richten op de grastoernooien. „Ik kan op dit moment nog niet 100 procent serveren en ik wil alleen terugkeren als ik optimaal kan spelen op de Tour”, liet de huidige nummer 58 van de wereldranglijst weten.

Kyrgios haalde in 2014 als debutant de kwartfinales op Wimbledon dankzij een zege op de toenmalige nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal.

Roeien: Icoon Drysdale kondigt afscheid aan

9.02 uur: Roei-icoon Mahe Drysdale heeft zijn afscheid aangekondigd. De 42-jarige Nieuw-Zeelander besloot zijn imposante loopbaan te beëindigen nadat hij zich niet voor de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio wist te plaatsen.

Drysdale won olympisch goud in de skiff in Londen (2012) en in Rio (2016). Hij behaalde olympisch brons in Peking in 2008. In zijn discipline veroverde Drysdale vijf wereldtitels.

„Een sprookjesachtig slot van mijn carrière met een vierde medaille op mijn vijfde Spelen gaat niet gebeuren”, liet Drysdale weten. „Dat is zeker een teleurstelling, maar in sport zijn er geen garanties en worden geen cadeaus weggegeven. Alles wat je bereikt, zul je eerst moeten verdienen.”

Topvrouw Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité roemde Drysdale voor zijn inspirerende rol als leider in het roeien. „Hij heeft met zijn geweldige prestaties geschiedenis geschreven. We zullen hem gaan missen en we bedanken hem voor zijn verbluffende nalatenschap.”

Voetbal: Thiago Silva terug in Braziliaanse selectie

8.35 uur: Verdediger Thiago Silva van Chelsea is teruggekeerd in de Braziliaanse voetbalselectie. De 36-jarige routinier is door bondscoach Tite geselecteerd voor de Copa América, die komende zondag volgens plan moet beginnen met de wedstrijd van gastland Brazilië tegen Venezuela.

Thiago Silva raakte eind vorige maand geblesseerd in de gewonnen finale van de Champions League tegen Manchester City (1-0). Sindsdien werkte hij hard aan zijn herstel. Thiago Silva miste eerder deze maand nog de twee gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden van Brazilië tegen Ecuador en Paraguay. Hij neemt in de Braziliaanse selectie de plaats in van Rodrigo Caio van Flamengo. Tite heeft verder geen wijzigingen aangebracht in zijn spelersgroep.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof besluit deze donderdag of de Copa América mag doorgaan. Het verzet in Brazilië is groot, omdat de vrees bestaat dat de coronapandemie zich hierdoor nog verder zal uitbreiden.

Brazilië kreeg het toernooi ruim een week geleden toegewezen, nadat Argentinië en Colombia zich hadden teruggetrokken. Beide landen zijn eveneens hard getroffen door het virus en in Colombia is bovendien sprake van sociale onrust.

Basketbal: Phoenix Suns winnen opnieuw dik van Denver Nuggets

7.37 uur: Phoenix Suns hebben in de halve finales van de Western Conference ook de tweede wedstrijd tegen Denver Nuggets met ruime cijfers gewonnen. Het duel in Arizona eindigde in 123-98. Voor de Suns was het de vijfde opeenvolgende zege in de play-offs van de NBA.

Devin Booker blonk uit bij de thuisploeg met 18 punten en 10 rebounds. Ook Chris Paul was op dreef met 17 punten en 15 assists. Nikola Jokic was de beste man bij de Nuggets met 24 punten, 13 rebounds en 6 assists, ondanks het feit dat hij in het vierde kwart aan de kant bleef.

De Suns hadden het eerste duel gewonnen met 122-105. De derde wedstrijd in de best-of-seven serie is vrijdag in Denver.