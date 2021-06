Sport kort: Thiago Silva keert terug in selectie Brazilië voor Copa

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Thiago Silva terug in Braziliaanse selectie

8.35 uur: Verdediger Thiago Silva van Chelsea is teruggekeerd in de Braziliaanse voetbalselectie. De 36-jarige routinier is door bondscoach Tite geselecteerd voor de Copa América, die komende zondag volgens plan moet beginnen met de wedstrijd van gastland Brazilië tegen Venezuela.

Thiago Silva raakte eind vorige maand geblesseerd in de gewonnen finale van de Champions League tegen Manchester City (1-0). Sindsdien werkte hij hard aan zijn herstel. Thiago Silva miste eerder deze maand nog de twee gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden van Brazilië tegen Ecuador en Paraguay. Hij neemt in de Braziliaanse selectie de plaats in van Rodrigo Caio van Flamengo. Tite heeft verder geen wijzigingen aangebracht in zijn spelersgroep.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof besluit deze donderdag of de Copa América mag doorgaan. Het verzet in Brazilië is groot, omdat de vrees bestaat dat de coronapandemie zich hierdoor nog verder zal uitbreiden.

Brazilië kreeg het toernooi ruim een week geleden toegewezen, nadat Argentinië en Colombia zich hadden teruggetrokken. Beide landen zijn eveneens hard getroffen door het virus en in Colombia is bovendien sprake van sociale onrust.

Basketbal: Phoenix Suns winnen opnieuw dik van Denver Nuggets

7.37 uur: Phoenix Suns hebben in de halve finales van de Western Conference ook de tweede wedstrijd tegen Denver Nuggets met ruime cijfers gewonnen. Het duel in Arizona eindigde in 123-98. Voor de Suns was het de vijfde opeenvolgende zege in de play-offs van de NBA.

Devin Booker blonk uit bij de thuisploeg met 18 punten en 10 rebounds. Ook Chris Paul was op dreef met 17 punten en 15 assists. Nikola Jokic was de beste man bij de Nuggets met 24 punten, 13 rebounds en 6 assists, ondanks het feit dat hij in het vierde kwart aan de kant bleef.

De Suns hadden het eerste duel gewonnen met 122-105. De derde wedstrijd in de best-of-seven serie is vrijdag in Denver.