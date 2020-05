Ook F1-race in Hongarije zeker zonder publiek

De Formule 1-leiding werkt momenteel hard aan een nieuwe, herziene kalender voor het seizoen 2020. Doel is om het jaar begin juli te starten in Oostenrijk, mogelijk met twee races. Daarna is het een optie om (meerdere) wedstrijden te organiseren in Engeland en wellicht Hongarije. Dat zal allemaal voor lege tribunes gebeuren. De race in Hongarije stond aanvankelijk voor 2 augustus gepland en zou de laatste Grand Prix zijn voor de inmiddels geschrapte zomerstop.

In navolging van de organisatie in Silverstone heeft ook de leiding van de Grand Prix in Boedapest nu bekendgemaakt dat er zeker geen fans aanwezig zullen zijn bij een eventuele Grand Prix. In Hongarije zijn alle evenementen met meer dan 500 toeschouwers verbannen tot 15 augustus. Ook bij een Formule 1-race zonder publiek zijn er naar verwachting zeker 1500 personen aanwezig in en rond de paddock.

,,We hebben de laatste weken continu gezegd dat we openstaan voor elke oplossing om dit jaar een Grand Prix te organiseren”, stelt de Hongaarse organisatie in een statement. ,,Inmiddels is duidelijk geworden dat dit alleen kan achter gesloten deuren. Met de internationale promotor blijven we kijken naar de best mogelijke oplossing.”

In Hongarije zijn jaarlijks ook veel Nederlandse supporters aanwezig. Fans die tickets hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen of hun kaartje geldig laten verklaren voor 2021.