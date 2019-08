Ploeggenoot plaagt Wijnaldum: ’Dat is karma’

,,Hij stuurde me een berichtje met alleen maar vraagtekens”, aldus Wijnaldum, die overigens zeer schuldbewust was, in gesprek met Sky Sports.

,,Ik reageerde met de woorden: ’Sadio, ik weet dat het niet goed was.’ Hij vond dat we door mij hadden verloren. Maar het was een geintje, hoor. Ik zeg dat soort dingen ook wel eens tegen hem. Ach, dat is karma. Ik heb het geaccepteerd en gezegd dat hij gelijk had.”

Wijnaldum vond het - ondanks de nederlaag - prachtig om te zien dat de rivaliteit tussen Manchester City en Liverpool beide teams tot steeds hogere hoogtes blijft stuwen. ,,Ik vind het alleen maar mooi. We pushen elkaar tot de limiet. Daarom hebben we vorig seizoen allebei ook zoveel punten gepakt.”

De Oranje-international verwacht dit seizoen niet dat City en Liverpool opnieuw in een tweestrijd verzeild zullen raken. ,,Andere ploegen hebben goede aankopen gedaan en zullen sterker zijn dan vorig jaar”, zo voorspelde hij.