Zeljko Petrovic dolblij dat hij Patrick Kluivert mag helpen

De trainersloopbaan van Petrovic krijgt dus opnieuw een verrassende wending. In het verleden fungeerde hij al als assistent van onder meer Ruud Gullit, Guus Hiddink, Avram Grant en Martin Jol. Veel vaker nog ging hij met Dick Advocaat op missie. Daarnaast fungeerde hij bij clubs als Boavista, RKC Waalwijk, Urawa Red Diamonds, Botev Plovdiv, ADO Den Haag en Willem II als hoofdtrainer.

Tot februari vorig jaar was Petrovic bondscoach van Irak. Hij was er eerst assistent van Advocaat, die hij na diens vertrek opvolgde. Daarna zat hij thuis, eerst in Vught en later in Montenegro waar hij een huis liet bouwen.

Loyaliteit

„Thuis zitten is helemaal niks voor mij”, zegt Petrovic, die dolblij was dat Kluivert hem vrijdag benaderde. „We spraken elkaar daarvoor meestal rondom wedstrijden die we tegen elkaar speelden. Dan voelde je al een klik”, aldus Petrovic.

De nieuwe assistent voegt zich vandaag bij de selectie van Adana Demirspor. Kluivert kan op zijn loyaliteit rekenen. „Ik heb enorm veel respect voor mensen die mij vragen. Ik zeg altijd eerlijk wat ik denk. Maar als ik met iemand samenwerk, blijft mijn mening binnenskamers. Kluivert is de baas. Ik vind het fantastisch dat ik hem en Winston Bogarde kan helpen.”