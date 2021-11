Max Verstappen komt weg met boete van 50.000 euro

De WK-leider moest zich zaterdagochtend melden bij de stewards en stond een kwartier later weer buiten. Volgens het sportieve reglement is het niet toegestaan om onder parc fermé een andermans auto te controleren of aan te raken, al gebeurt dat vaker. De Nederlander kreeg daarvoor een boete van 50.000 euro. Wel maakten de stewards bekend dat het duidelijk was dat Verstappen de vleugel van Hamilton weliswaar aanraakte, maar verder geen kracht zette of aan heeft getast.

De bolides van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH

Een kwartier na Verstappen hoorde ook Hamilton zijn straf, en die zal een stuk harder aankomen. Het DRS-systeem van zijn Mercedes voldeed vrijdag na de kwalificatie niet aan de technische eisen. Daarom werd hij twintig uur later gediskwalificeerd. Dat betekent dat Hamilton geschrapt is uit de uitslag van vrijdag, waarin hij juist de snelste tijd neerzette en zich daarmee leek te verzekeren van de eerste startplek voor de sprintrace op zaterdag. Nu zal de Brit die sprintrace hoogstwaarschijnlijk vanuit de pitstraat moeten starten. Coureurs maken in de DRS-zones gebruik van de openklappende achtervleugel, om zo meer snelheid te genereren op het rechte stuk.

De maximale opening van de vleugel mag 85 millimeter bedragen, maar bij Hamiltons onderdeel zat meer speling. Daardoor kwam zijn auto niet door de technische check. Bij de andere gecontroleerde auto’s – waaronder die van Verstappen en Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas – werd geen probleem geconstateerd.