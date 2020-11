Spaanse media: ’Messi is Koemans wachtwoord en Frenkie kandidaat voor Gouden Bal’

Lionel Messi en Barcelona-trainer Ronald Koeman. Ⓒ EPA

BARCELONA - Ronald Koeman klom met Barcelona zaterdagmiddag weer wat meer richting de top van de Spaanse Liga door Real Betis met 5-2 te verslaan, maar de Nederlandse coach had daar wel zijn Argentijnse sterspeler voor nodig. Lionel Messi begon op de bank, moest bij een 1-1 stand naar het front en droeg vervolgens met twee goals bij aan de zege. In de Spaanse media gaat het over de afhankelijkheid van Messi, Koemans ’geluk’ met de videoscheidsrechter en Frenkie de Jong die op weg is naar de Gouden Bal.