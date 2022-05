LIVE Simon Yates sneller dan Dumoulin

Premium Wielrennen

Breukink blikt vooruit op Giro: ’Hopen dat hoogtestage Dumoulin wonderen heeft verricht’

Na de klassiekers, waarin Oranje volop scoorde met zeges van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix, staat met de Giro d’Italia de eerste grote ronde op het programma. Vrijdag was de start in Boedapest. Eerder deze week blikten we vooruit met Giro-speci...