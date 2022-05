Mathieu van der Poel behoudt het roze met indrukwekkende tijdrit

Van der Poel verdedigde vooraf een kleine voorsprong op tal van belagers, die hij vrijdag klopte in de eerste rit. Zijn voorsprong op Yates en Dumoulin bedroeg bij de start veertien tellen. Die moest hij verdedigen over een afstand van 9,2 kilometer, waarvan de laatste anderhalf stevig omhoog liepen.

Vroege starters

Het was Alex Dowsett die al vroeg een behoorlijke richttijd neerzette. De zesvoudig Brits kampioen tijdrijden was nipt sneller dan zijn ploeggenoot Alessandro De Marchi en Lawson Craddock, die allebei binnen twee tienden van een seconde stonden. Het was Jos van Emden die Dowsett uit de hotseat reed, maar een paar minuten later was er een andere Jumbo-Visma-renner, thuisrijder Eduardo Affini, alweer ruim sneller. Voor Van Emden kwam dat niet als een verrassing. „Ik maak me geen illusies”, zei hij na de „heftige tijdrit” tegen Eurosport amper een minuut voordat de Italiaan hem van de troon stootte.

Van Emden was niet enige Nederlander die goed reed. Zo kwam Thymen Arensman later in het veld heel dicht bij de – op dat moment – snelste tijd. Hij strandde op nog geen halve tel van Lennard Kämna, die de tijd van Affini had verbeterd. Ook Koen Bouwman legde een goede tijdrit op de weg, vergelijkbaar met de tijd van Van Emden.

Dumoulin snel overtroefd

Ze stonden echter in de schaduw van Dumoulin. De Nederlands kampioen tijdrijden noteerde verreweg de snelste tijd van het moment. De Limburger had waarschijnlijk zijn helm amper afgezet op het moment dat hij alweer plaats moest maken. Favoriet voor de eindzege Simon Yates was nog vijf tellen rapper. Het waren tijden waar Bauke Mollema en Wilco Kelderman hun tanden op stuk beten.

Het was vervolgens aan Van der Poel om te zorgen dat hij binnen de veertien tellen van de tijd van Yates finishte. Bij het tussenpunt aan de voet van het klimmetje lag hij minder dan een tel achter. Dat was bovenop aan de finish drie tellen, waarmee hij tweede werd net voor Dumoulin.

Van der Poel heeft nu 11 seconden voorsprong in het algemeen klassement op Yates. Dumoulin is derde op 16 seconden, Wilco Kelderman vijfde op 24 en Bauke Mollema achtste op 28 seconden, in dezelfde tijd als Tobias Foss van Jumbo-Visma.