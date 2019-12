Spurs verbant fan die beker op veld gooide

De plastic beker vloog rakelings langs het hoofd van doelman Kepa Arrizabalaga van Chelsea. Het incident gebeurde in de tweede helft, toen de eindstand al op het scorebord stond. De dader heeft een stadionverbod gekregen.

De gemoederen liepen hoog op in het stadion van de Spurs. Niet alleen de Spaanse keeper van Chelsea was het mikpunt. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger beklaagde zich bij de scheidsrechter over racistische bejegeningen vanaf de tribune. De stadionspeaker riep de toeschouwers een paar keer op om daarmee te stoppen. Tottenham onderzoekt welke fans zich schuldig hebben gemaakt aan racisme. De club wist wel al de toeschouwer te identificeren die de beker naar Arrizabalaga gooide.