Jeremiah St. Juste tekent voor 4 jaar bij Sporting Portugal

Ook Bayern München toonde de afgelopen dagen nog interesse, maar werd niet direct concreet. De club en trainer Julian Nagelsmann zagen in de snelste speler van de Duitse Bundesliga, voor kanonnen als Erling Braut Haaland en Alphonso Davies, een multi-inzetbare verdediger die uitstekend in de filosofie van Der Rekordmeister past. Het wist dat hij nu voor een relatief ‘schijntje’ was op te halen bij Mainz. St. Juste kampte afgelopen seizoen met hardnekkige maar inmiddels operatief verholpen schouderproblemen (hij speelde acht competitieduels) en had nog maar een jaar contract bij de nummer negen van de Bundesliga.

St. Juste heeft altijd gezegd zijn gevoel bij het getoonde vertrouwen van een club te volgen. In dat opzicht kon geen club tippen aan de dadendrang van de huidig nummer twee van Portugal. De 37-jarige trainer Ruben Amorim, 14-voudig Portugees international en voormalig middenvelder van rivaal Benfica, hield altijd contact. Hij ziet in hem een pijlsnelle en voetballend sterke verdediger, die één van de pijlers moet worden onder de Portugese grootmacht die volgend seizoen opnieuw in de Champions League uitkomt. Sporting heeft alles in het werk gesteld om St. Juste uit handen van clubs uit de grote competities te houden en wilde snel handelen. Dus vloog de verdediger maandag per privéjet af naar Lissabon, met zijn broer, zaakwaarnemer en zaalvoetbalinternational Yoshua St. Juste.

Serieuze interesse topcompetities

De voormalig speler van SC Heerenveen en Feyenoord kon bogen op serieuze interesse uit de topcompetities. Uit de Engelse Premier League hengelden Leicester City, West Ham United en eerder Newcastle United naar de man die op het laatste moment afviel voor de EK-selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer. Uit de Duitse Bundesliga toonde Bayer Leverkusen interesse en hield Borussia Dortmund al langer contact met het kamp St. Juste. Afgelopen zomer was de verdediger van Mainz, dat een bedrag richting de 25 miljoen euro voor hem verlangde, nog te duur voor Dortmund. Nu koos de club eerder op safe voor de transfervrije Duits international Niklas Süle. Het deed Bayern op zijn beurt denken aan St. Juste, die vorige zomer ook kon rekenen op de interesse van het Spaanse Sevilla.

Het geeft aan dat St Juste er, ondanks een seizoen waarin hij weinig heeft kunnen spelen door blessureleed, uitstekend op staat bij gerenommeerde Europese clubs. St. Juste, die zich als 18-jarige als groot talent presenteerde bij SC Heerenveen, werd via Feyenoord en Mainz volwassen en de kwaliteiten die hij eerder al in de Bundesliga toonde zijn niet vergeten. De verdediger hoopt zich met Champions League-voetbal in Lissabon weer in de kijker te spelen bij Oranje, dat komende winter onder bondscoach Louis van Gaal het WK afwerkt in Qatar.