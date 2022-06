Riejanne Markus kroont zich tot Nederlands kampioene op de weg

Premium Wielrennen

Nederlands kampioen Eenkhoorn verhoogt marktwaarde op VAM-berg

Pascal Eenkhoorn (25) is Nederlands kampioen wielrennen bij de profs geworden. Op de Col du VAM in Wijster rekende hij in de oplopende sprint af met Daan Hoole van Trek-Segafredo en rondde zo de wedstrijd namens de sterke vertegenwoordiging van Jumbo-Visma af. Voor Eenkhoorn is het de belangrijkste ...