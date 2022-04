VIDEO Wereldgoal Dimitri Payet helpt Marseille aan zege

De Noorse club Bodø/Glimt is er in de kwartfinales van de Conference League opnieuw in geslaagd van AS Roma te winnen. Bijna een half jaar na de sensationele 6-1-zege op de ploeg van José Mourinho werd het nu 2-1.

Lorenzo Pellegrini zette de Italianen vlak voor rust op voorsprong en Ulrik Saltnes maakte na een klein uur gelijk voor de ploeg die in de vorige ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van AZ. Hugo Vetlesen bezorgde de Noren met een doelpunt in de 89e minuut wederom een overwinning op AS Roma, weliswaar dit keer een nipte.

Eerder op de avond speelde Feyenoord in hetzelfde toernooi met 3-3 gelijk tegen Slavia Praag en PSV en Leicester City kwamen in Engeland niet tot scoren (0-0).

