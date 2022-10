Felice Albers beste hockeyster ter wereld: ’Ongelooflijk trots’

Albers werd dit jaar met de Nederlandse hockeysters wereldkampioen en vorig jaar had ze met Oranje al de olympische en de Europese titel veroverd. Ze debuteerde in de zomer van 2019 in Oranje. Ze heeft inmiddels 32 interlands gespeeld en was daarin zestien keer trefzeker.

„Ik ben erg verheugd om de winnares te zijn van deze award. Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd en mij het afgelopen jaar heeft gesteund. Als klein meisje droomde ik ervan om te hockeyen voor het Nederlands elftal. Het feit dat ik nu ben uitgeroepen tot de beste speler ter wereld, maakt me ongelooflijk trots”, schreef Albers op Instagram.

„Deze droom zou nooit zijn uitgekomen zonder de hulp van mijn geweldige teamgenoten en staf en natuurlijk de steun van jullie allemaal. Bedankt voor alles en blijf geloven in je dromen, hoe jong je ook bent!”

(Tekst verder onder de afbeelding)

Albers kreeg 29,1 procent van de stemmen van de experts, fans, media en teams. Daarmee troefde ze de Argentijnse María José Granatto (26,9 procent) net af. Agustina Gorzelany, eveneens een Argentijnse, werd derde in de uitverkiezing. Frédérique Matla werd vierde, met 16 procent van de stemmen.

Thierry Brinkman

Bij de mannen ging de eretitel naar de Indiër Harmanpreet Singh. Hij kreeg 29,4 procent van de stemmen, net iets meer dan Thierry Brinkman (23,6 procent).

Donderdag werd Janneke Schopman al verkozen tot beste coach van het jaar bij de vrouwen. Zij heeft de hockeysters van India onder haar hoede.