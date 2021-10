Sport Kort: Braspennincx bij EK baanwielrennen naar finale op sprint

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lavreysen en Hoogland bij EK naar halve finales op sprint

19.15 uur: Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen geplaatst voor de halve finales. Olympisch kampioen Lavreysen rekende af met de Duitser Anton Hohne, Hoogland was te sterk voor de Pool Daniel Rochna.

Lavreysen was in beide heats tegen Hohne overtuigend de beste. Met twee lange sprints zorgde hij voor zo'n hoog tempo dat de Duitser er niet meer bij kon.

Bij Hoogland ging het mis in de eerste heat. Tijdens de sprint brak zijn zadel af, waarop Hoogland zijn wedstrijd staakte. Hij mocht over rijden en versloeg de Pool toen met afstand. Ook in de tweede heat was Rochna geen partij meer voor Hoogland.

Lavreysen neemt het vrijdag in de halve finale op tegen de Rus Michail Jakovlev. Hoogland treft de Fransman Sébastien Vigier.

Braspennincx bij EK baanwielrennen naar finale op sprint

19.06 uur: Shanne Braspennincx heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen de finale bereikt op de sprint. De Brabantse baanwielrenster versloeg in de halve finale de Franse Mathilde Gros in twee heats.

De Nederlandse won de eerste heat overtuigend met een lange sprint. Ze passeerde de Française al vroeg en die kwam er vervolgens niet meer langs. In de tweede heat ging Braspennincx van kop aan en bleef ze Gros duidelijk voor.

Braspennincx pakte op de Olympische Spelen afgelopen zomer het goud op het sprintonderdeel keirin. Op de EK was ze al succesvol op de teamsprint.

Golfer Besseling prima van start op Spaans Open

18.47 uur: De Nederlandse golfer Wil Besseling is prima van start gegaan op het Spaans Open in Madrid. Hij ging rond in slechts 64 slagen. Daarmee bleef Besseling 7 slagen onder het baangemiddelde (par).

In het klassement neemt Besseling de gedeelde vierde plaats in. Hij liet tijdens zijn eerste omloop op geen enkele hole een slag liggen. Dankzij zeven birdies kwam hij op een fraaie score uit.

De Engelsman Ross McGowan leidt na een ronde van 61 slagen. Darius van Driel belandde met een ronde van 67 slagen op de gedeelde twintigste positie.

Jumbo-Visma bevestigt komst wielrenster Labecki

18.45 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma Women heeft de komst van sprintster Coryn Labecki (29), tot voor kort Rivera, bevestigd. De renster uit Californië komt over van Team DSM en tekent voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

Onder haar meisjesnaam Rivera won Labecki in 2017 de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast staan op haar palmares onder meer een overwinning in de Trofeo Alfredo Binda, de Women’s Tour en de RideLondon Classique. Ze reed sinds 2017 voor Team DSM, dat toen nog Sunweb heette.

„Ik kijk uit naar een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk en een nieuwe ik”, zegt Labecki. „Mijn doel is genieten van elk moment met het nieuwe team.” Ze hoopt ook veel te kunnen leren van onder anderen Marianne Vos. „Ik denk dat het een sterk team is met de juiste samenstelling om volgend jaar veel successen te behalen.”

Teammanager Esra Tromp ziet voor Labecki een belangrijke rol weggelegd in de ploeg. „Ondanks haar indrukwekkende erelijst wil Coryn zich blijven ontwikkelen. Met haar komst versterken we het team in de breedte, we zullen zo in verschillende scenario’s kunnen strijden voor de winst.”

Eventingruiters op vijfde plek na eerste dressuurdag in Boekelo

17.17 uur: De Nederlandse eventingruiters hebben de eerste dressuurdag tijdens de 50e editie van de Military Boekelo-Enschede afgesloten op de vijfde plek. Groot-Brittannië leidt in het tussenklassement van de finale van de Nations Cup, gevolgd door Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk.

Tim Lips ging na een gedurfde en foutloze proef met de ervaren Lady Chin lange tijd aan de leiding in het individuele klassement met een score van 75,49 procent. De Duitse Sophie Leube passeerde hem echter alsnog nipt met een score van 75,63. Lips leidt wel in de strijd om de Nederlandse titel.

In Boekelo komen vrijdag de individuele starters in actie op de dressuurpiste. Een dag later volgt de crosscountry en zondag staat het afsluitende springparcours op het programma.

Britse wielrenner Walls blijft Kooij voor in Gran Piemonte

16.49 uur: Wielrenner Matthew Walls heeft de Italiaanse eendagswedstrijd Gran Piemonte gewonnen. De Brit van Bora-hansgrohe won na 168 kilometer tussen Roca Canavese en Borgosesia de sprint van het peloton. Hij bleef in de lange massasprint de Italiaan Giacomo Nizzolo en Olav Kooij voor. Arvid de Kleijn werd achtste.

Walls is de opvolger van de Nieuw-Zeelander George Bennett die de Italiaanse koers vorig jaar op zijn naam schreef. Voor de 23-jarige Brit, die bij de Spelen in Tokio goud pakte op het omnium, is het de tweede zege op de weg dit jaar.

Korfbalster Split stopt na EK eind deze maand bij Oranje

16.48 uur: Korfbalster Celeste Split begint eind deze maand in België aan haar laatste toernooi met het Nederlands team. Na het EK in Antwerpen (25-30 oktober) zal de succesvolle routinier niet meer terugkeren in Oranje.

„Mijn gevoel zegt dat het mooi is geweest”, laat de 31-jarige speelster weten. „Het is altijd lastig om te bepalen wat het juiste moment is om te stoppen, maar ik denk dat het EK in België daar een mooi podium voor is.”

Split belandde in 2011 bij Oranje en speelde tot dusver 48 interlands. Ze veroverde met de nationale ploeg onder meer drie wereldtitels. In clubverband won Split vele titels met TOP/LITTA. Ze komt sinds dit seizoen uit voor Fortuna/Delta Logistiek.

Française Barennes nieuwe bondscoach basketbalsters

15.50 uur: Julie Barennes is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. De voormalig Franse basketbalprof en huidige clubcoach van de Franse kampioen Basket Landes volgt Hakim Salem op bij de Orange Lions. Met de 35-jarige Barennes willen de Nederlandse basketbalsters zich kwalificeren voor EuroBasket 2023.

„Met haar ervaring als speelster en coach van de Franse kampioen verwachten we een nieuwe richting in te kunnen slaan met de Orange Lions”, zegt technisch directeur ad interim Patrick Kathman. „Julie is een energieke coach die makkelijk verbinding maakt met speelsters en die in staat is om teams in korte tijd goed te laten presteren.”

„Ik was eerlijk gezegd verbaasd, want ik had geen directe plannen of de wens om de coach van de Orange Lions te worden. Ik heb de tijd genomen om wat wedstrijden te bekijken en werd heel blij van de geestdrift in het team”, reageert Barennes. „Dit is een mooie uitdaging voor de Nederlandse Basketball Bond en voor mij.”

Wiebes sprint naar zege in vierde rit Women’s Tour

15.25 uur: Lorena Wiebes heeft de vierde etappe van de Women’s Tour in Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De sprintster van Team DSM was na 117,8 kilometer tussen Shoeburyness en Southend-on-Sea de snelste in de sprint.

Wiebes bleef aan de Britse oostkust de Italiaanse Chiara Consonni en de Australische Chloe Hosking voor. Het is de elfde overwinning voor Wiebes in 2022.

De leiderstrui blijft in het bezit van Demi Vollering. De Women’s Tour duurt nog tot en met zaterdag.

Oud-bondscoach Havenga wordt manager topwaterpolo

14.42 uur: Arno Havenga is gestopt als bondscoach van de Nederlandse waterpolosters, maar hij blijft als manager topwaterpolo wel nauw betrokken bij de nationale ploeg. De 46-jarige Rotterdammer maakte kort na de Spelen van Tokio bekend dat hij stopt als bondscoach en hij overwoog om buiten het waterpolo aan de slag te gaan. „Maar ik kwam, ook na gesprekken met familie en vrienden, tot de conclusie dat mijn hart nergens zo hard voor klopt als voor het waterpolo”, aldus Havenga.

De oud-international gaat op verzoek van zwembond KNZB verder als manager topwaterpolo. Havenga wordt verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling in het Nederlandse waterpolo, zowel bij de vrouwen als de mannen. „In mijn nieuwe functie kan ik alles wat ik in de loop der jaren als speler, teammanager en coach heb opgebouwd, inzetten om het Nederlandse waterpolo verder te ontwikkelen.”

Als teammanager was Havenga betrokken bij de winst van olympisch goud door de waterpolosters in 2008. Hij werd daarna assistent-bondscoach en promoveerde in 2013 tot bondscoach. Onder zijn leiding pakte Oranje zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016 en de Europese titel in 2018. De waterpolosters wisten zich na twee gemiste Spelen ook te plaatsen voor Tokio, maar daar kwam de ploeg van Havenga niet verder dan de zesde plaats.

De KNZB stelde vorige maand Evangelos Doudesis, de assistent van Havenga, aan als nieuwe bondscoach.

Loting kwalificatie EK voetbal op 9 oktober 2022 in Frankfurt

14.10 uur: Het duurt nog even, maar Duitsland heeft nu al aangekondigd wanneer de loting plaatsvindt voor de kwalificatie voor het EK voetbal van 2024. Op 9 oktober 2022 worden de 54 landen die naast gastland Duitsland bij de Europese bond UEFA zijn aangesloten verdeeld over tien groepen. De kwalificatiewedstrijden zijn tussen maart en november 2023.

Duitsland is als gastland al zeker van deelname aan het EK 2024. Uit de kwalificatie komen daar 23 landen bij. De Duitsers hebben de Messe Frankfurt, een van de grootste beurs- en expositiecomplexen ter wereld, aangewezen als locatie voor de loting.

„Met de loting beginnen de vele wegen die leiden naar het EK 2024 in Duitsland”, zegt Philipp Lahm, oud-aanvoerder van de ’Mannschaft’ en nu toernooidirecteur. „We wensen alle teams een spannende en eerlijke kwalificatiereeks toe. We zullen de besten der besten verwelkomen op het EK.”

De Europese landen zijn momenteel bezig aan de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar. Dat toernooi wordt niet in de zomer gehouden, maar pas in november en december.

Sparta stuurt clubman Roks weg

13.21 uur: Sparta Rotterdam heeft afscheid genomen van Dolf Roks. De 58-jarige Zeeuw was hoofd van de Rotterdamse jeugdopleiding en trainer van Sparta Onder 18 jaar. Sparta wil „een andere koers gaan varen op technisch gebied in relatie tot de jeugdopleiding” en beëindigt daarom de samenwerking met Roks, die naar verluidt een verschil van mening had met technisch directeur Henk van Stee.

Roks werkte jarenlang bij Sparta, onder meer als jeugdtrainer, technisch manager en hoofdtrainer. De Zeeuw werd begin 2003 al eens ontslagen bij Sparta, na een dienstverband van ruim 15 jaar. Hij keerde in 2014 als manager spelerszaken en scouting terug op Het Kasteel en werd een jaar later hoofd van de jeugdopleiding. Eind 2017 zat Roks nog een keer als interim-hoofdtrainer op de bank na het ontslag van Alex Pastoor.

Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen verslaat olympisch kampioen

13.19 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de World Tour Finals in Cagliari dan eindelijk de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum kunnen verslaan. De Nederlanders hadden de laatste vijf ontmoetingen met het Noorse duo verloren, onder meer op de Olympische Spelen en het EK van dit jaar.

Bij de finale van de World Tour op Sardinië lukte het Brouwer en Meeuwsen wel om Mol en Sørum te kloppen, in drie sets: 21-19 23-25 24-22. Op de Spelen van Tokio waren de Noren in de achtste finales met 21-17 21-19 te sterk. Mol en Sørum pakten vervolgens olympisch goud. Enkele weken later wonnen ze in de halve finales van het EK opnieuw van het Nederlandse koppel (17-21 21-17 15-13). De Noren versloegen in de EK-finale ook Stefan Boermans en Yorick de Groot.

Brouwer en Meeuwsen hadden woensdag hun eerste groepswedstrijd in Cagliari in drie sets verloren van een Russisch duo. Sanne Keizer en Madelein Meppelink incasseerden donderdag hun tweede nederlaag van het toernooi.

TT van Assen op 26 juni 2022 op voorlopige kalender MotoGP

12:21 uur De TT van Assen staat voor zondag 26 juni op de voorlopige kalender van de MotoGP voor 2022. De kalender telt 21 grands prix, drie meer dan dit jaar. Het seizoen begint op 6 maart zoals gebruikelijk in Qatar.

De motorcoureurs bezoeken volgend jaar twee nieuwe circuits, in Indonesië en Finland. Het is de bedoeling dat de eerste Grote Prijs van Indonesië op 20 maart wordt verreden en de GP van Finland op 10 juli. Beide landen hebben nieuwe circuits aangelegd. Finland organiseerde in 1982 voor het laatst een grand prix in de WK wegrace, Indonesië in 1997.

Het seizoen wordt traditioneel afgesloten in Valencia, op 6 november 2022. Het huidige seizoen telt achttien grands prix. De Fransman Fabio Quartararo, eind juni winnaar van de TT van Assen, kan eind deze maand in Misano de wereldtitel in de MotoGP al binnenhalen. De Yamaha-coureur heeft na vijftien races een voorsprong van 52 punten op de Italiaan Francesco Bagnaia.

Voetbalclubs Levante en Standard Luik hebben een nieuwe trainer

11:25 uur Levante en Standard Luik hebben beide een nieuwe trainer gepresenteerd. De Spaanse ploeg stelde Javier Pereira aan als opvolger van de zondagavond ontslagen Francisco ’Paco’ López. Hij moest vertrekken na de vierde nederlaag van het seizoen in La Liga, bij Mallorca (1-0). Het betekende het eerste ontslag van dit seizoen in de hoogste Spaanse klasse.

Levante staat met 4 punten uit acht wedstrijden onder de degradatiestreep. Maandag ontsloeg hekkensluiter Getafe (1 punt) hoofdtrainer Míchel, hij werd opvolger door Quique Sánchez Flores.

De Belgische club Standard Luik nam begin deze week afscheid van trainer Mbaye Leye. De 38-jarige Senegalees moest vertrekken vanwege de matige competitiestart, met 13 punten uit tien wedstrijden. Als opvolger presenteerden de ’Rouches’ de Sloveen Luka Elsner. De 39-jarige Elsner liet zijn contract bij KV Kortrijk, de nummer 8 van de Belgische competitie, ontbinden om te kunnen overstappen naar Luik. Zijn nieuwe ploeg staat vier plaatsen lager op de ranglijst.

Izagirre naar Movistar, Dombrowski naar Astana

11:00 uur De Spaanse wielrenner Gorka Izagirre keert terug bij Movistar. De 34-jarige klimmer ondertekende een contract voor twee jaar bij de Spaanse ploeg. Izagirre reed tussen 2014 en 2017 ook al voor Movistar en boekte in zijn laatste seizoen bij die ploeg een ritzege in de Giro.

De Spanjaard veroverde een jaar daarna in dienst van Bahrain de nationale titel op de weg. Izagirre rijdt sinds 2019 voor Astana. Die ploeg presenteerde met de Amerikaan Joe Dombrowski direct een vervanger. De 30-jarige Dombrowski komt over van Team Emirates. De Amerikaan won dit voorjaar een rit in de Giro. Hij moest de Italiaanse etappekoers als leider in het bergklassement na vijf etappes verlaten vanwege een hersenschudding, opgelopen bij een val. Dombrowski tekende voor twee jaar bij Astana.

Honkballer Jansen helpt LA Dodgers verder in play-offs

08:27 uur Honkballer Kenley Jansen heeft Los Angeles Dodgers aan een plek in de eerste ronde van de play-offs in de Major League geholpen. De 34-jarige Antilliaanse pitcher, international van het Nederlandse koninkrijksteam, verscheen in de zogeheten wildcardgame tegen St. Louis Cardinals in de negende inning op de heuvel bij een stand van 1-1. Jansen gooide zonder al te veel problemen drie man uit, waarna de Dodgers de winst pakten dankzij een homerun van Chris Taylor: 3-1.

De ploeg uit LA is de titelverdediger in de MLB. Vorig jaar wonnen de Dodgers in de World Series met 4-2 van Tampa Bay Rays. In 2017 en 2018 verloor Jansen met zijn ploeg de grote finale. De honkballer van Curaçao is de vaste ’closer’ van de Dodgers en komt doorgaans pas in de laatste inning in actie om wedstrijden te beslissen.

LA Dodgers gaat het in de eerste ronde van de play-offs (best-of-five) in de National League opnemen tegen San Francisco Giants. Het wordt de eerste keer dat de twee rivalen elkaar treffen in de play-offs. De Dodgers willen hun titel prolongeren. De laatste club die dat lukte, was New York Yankees dat in 1998, 1999 en 2000 de World Series won.

Xander Bogaerts hielp Boston Red Sox dinsdag al aan een plek in de play-offs van de American League. Met een homerun leidde de Arubaan de zege op New York Yankees in de wildcardgame in (6-2).