Sport kort: Ribéry lichtgewond bij auto-ongeluk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kunstrijders Van Zundert, Danilova en Tsiba naar WK

18:53 uur Schaatsbond KNSB stuurt kunstrijdster Lindsay van Zundert en het duo Daria Danilova en Michel Tsiba naar de WK kunstrijden. Dat toernooi vindt plaats van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier.

De drie kunstrijders vertegenwoordigden Nederland ook in 2021 op de WK. Van Zundert eindigde toen bij haar debuut als zestiende. Op de Olympische Spelen eerder deze maand werd de 17-jarige kunstrijdster achttiende. Danilova en Tsiba eindigden vorig jaar op de WK als 22e bij het paarrijden en misten daardoor de vrije kür.

Ribéry lichtgewond bij auto-ongeluk

18:30 uur Franck Ribéry is afgelopen nacht lichtgewond geraakt bij een auto-ongeluk.

De Franse aanvaller van het Italiaanse Salernitana zat in een auto waarvan de bestuurder de controle over het stuur verloor en tegen een stoplicht aanbotste. Ribéry, 38 jaar inmiddels, hield er een lichte hersenschudding aan over.

Het duel komende vrijdag tegen Internazionale lijkt te vroeg te komen voor de Fransman.

Vooronderzoek KNVB naar wangedrag Vitesse-fans in Utrecht

16:49 uur De KNVB is een vooronderzoek gestart naar het wangedrag van Vitesse-supporters tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht (1-1) op 20 februari. Toen de wedstrijd in stadion de Galgenwaard bijna een half uur bezig was, werd er met vuurwerk gegooid uit het uitvak.

Vitesse had dezelfde dag al nadrukkelijk afstand genomen van het gedrag van een deel van de aanhang en excuses aangeboden. De club zei alles in het werk te gaan stellen om de daders te achterhalen en ervoor te zorgen dat ze "passende straffen" opgelegd krijgen. Eerder dit seizoen speelden zich vergelijkbare ongeregeldheden af bij Vitesse tegen FC Utrecht in Arnhem.

De KNVB zei al eerder de gang van zaken bij de wedstrijd te betreuren en dat het gebruikelijk is dat dergelijke zaken aan de onafhankelijke aanklager worden voorgelegd.

Vakbond voetballers heeft 40 mensen uit Oekraïne geëvacueerd

15:15 uur De internationale spelersvakbond FIFPRO zegt veertig mensen uit Oekraïne te hebben geëvacueerd vanwege de oorlog daar. „Wij zijn opgelucht dat de voetballers, samen met naaste familie en vrienden, nu veilig in Roemenië zijn en op weg naar huis”, aldus de bond op Twitter. Ook de Europese voetbalbond UEFA en de voetbalbonden van Roemenië en Oekraïne hebben geholpen bij de vluchtactie.

Ook David Neres, oud-voetballer van Ajax en nu onder contract bij de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk, is naar Roemenië gevlucht.

Sparta-middenvelder Verschueren twee duels geschorst na rood tegen PSV

14:30 uur Sparta Rotterdam moet Arno Verschueren twee wedstrijden missen door een schorsing. De 24-jarige middenvelder kreeg zondag rood in het thuisduel met PSV (1-2) voor een tackle van achteren.

De nummer 17 van de Eredivisie zegt het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, te hebben geaccepteerd.

Nederland wil maatregelen tegen Rusland op Paralympische Spelen

13:30 uur De Nederlandse ploeg op de Paralympische Winterspelen in China wil dat er maatregelen worden genomen tegen de Russische afvaardiging. Een voorbeeld is het niet hijsen van de Russische vlag. Voor een uitsluiting van de sporters uit het land is Esther Vergeer, chef de mission van TeamNL, niet. „Ik ga ervan uit dat zij net zo hard getraind hebben als onze sporters en daarom hoop ik dat ze in actie kunnen komen.”

Welke maatregel precies moet worden genomen, wil Vergeer nog niet zeggen in aanloop naar een persconferentie van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) woensdag. „Dat wachten wij af. Hoe gezamenlijker de boodschap, hoe groter de impact.” Dat IPC pas dan met een verklaring komt, vindt Vergeer „best wel laat.” „Ik had het liever nu al gehad.”

Het Duitse paralympisch comité wil dat Russische sporters helemaal worden geweerd van de Paralympische Spelen in Beijing, die 4 maart beginnen. Dat zei voorzitter Julius Beucher tegen de Duitse krant Welt.

Duits paralympisch comité wil Russische sporters weren van Spelen

12.40 uur: De baas van het Duitse paralympisch comité wil dat Russische sporters worden geweerd van de Paralympische Spelen in Beijing. „Ik kan en wil me niet voorstellen dat Rusland bij de openingsceremonie binnen marcheert”, zei Julius Beucher in een interview met de Duitse krant Welt naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne vorige week.

Daarom wil de Duitse voorzitter het Internationaal Paralympisch Comité vragen naar de mogelijkheid om Rusland uit te sluiten. Het afgelasten van de Spelen, die 4 maart beginnen, is volgens hem geen optie. „Een verbod op deelname van Russische sporters zou naar mijn inschatting het nationalistische bewustzijn van president Vladimir Poetin meer kunnen raken”, aldus Beucher. Ook kan het volgens hem een goed signaal afgeven als Oekraïne tegen andere landen gaat sporten.

Het Internationaal Paralympisch Comité heeft eerder gezegd zich grote zorgen te maken over de deelname van Oekraïne aan de Paralympische Spelen in Beijing. Vanwege de oorlog is vliegen bijvoorbeeld lastiger geworden.

Schalke maakt einde aan relatie met sponsor Gazprom

12.09 uur: Schalke 04 heeft definitief een einde gemaakt aan de relatie met hoofdsponsor Gazprom. Dat heeft de club uit de Bundesliga besloten na de Russische inval in Oekraïne. Eerder al had Schalke de reclame-uitingen van het Russische aardgasbedrijf van het shirt gehaald.

De deal liep nog tot 2025 en leverde de voetbalclub zo’n 9 miljoen euro per jaar op.

Eerder al nam Schalke afscheid van Matthias Warnig, die namens Gazprom in de raad van toezicht zat. Warnig wordt gezien als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Martinez wint toernooi in Santiago

08.31 uur: De Spaanse tennisser Pedro Martinez heeft het ATP-toernooi van Santiago gewonnen. Hij versloeg in de finale de Argentijn Sebastian Baez in drie sets: 4-6 6-4 6-4.

De 21-jarige Baez en de 24-jarige Martinez speelden niet eerder tegen elkaar. Ze hadden allebei ook nog nooit een ATP-toernooi gewonnen.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Chileense favoriet Cristian Garín, die nu in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

De Amerikaanse Sloane Stephens won het toernooi in Guadalajara. Ze was in de finale te sterk voor de Tsjechische Marie Bouzkova: 7-6 1-6 6-2.

Liverpool wil meer prijzen na zege in League Cup

08.28 uur: Liverpool wil dit seizoen nog aanmerkelijk meer prijzen winnen. Dat zei trainer Jürgen Klopp, na de zege na strafschoppen in de finale van de League Cup tegen Chelsea.

„Dit is het begin”, zei Klopp. „Maar we kunnen nu absoluut niet achterover leunen. Er wachten veel meer belangrijke wedstrijden. We weten ook dat we hard moeten werken en wat geluk nodig hebben. Dat hebben we in deze finale gemerkt.”

Vooralsnog is Liverpool in de race voor nog drie prijzen. In de Premier League staat de club op de tweede plaats, achter Manchester City. In de Champions League versloeg Liverpool alvast Inter in de eerste van twee wedstrijden en bovendien doet de formatie nog mee in de FA Cup.

„Het was fantastisch om deze eerste prijs samen te vieren”, aldus Klopp. „In deze samenstelling behaalden we nog niet eerder zo’n succes. Het geeft vertrouwen, maar we weten ook dat we niet in paniek raken als het een keer tegenzit. In elk geval verheugen we ons net als onze fans gewoon weer op de volgende wedstrijd.”

Liverpool versloeg Chelsea zondag na een sensationele penaltyreeks (11-10). Kepa Arrizabalaga, de keeper van Chelsea, miste de 22e strafschop. Saillant detail was dat Kepa juist in de laatste minuut van de verlenging in de ploeg was gekomen, speciaal voor de penaltyreeks.