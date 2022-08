Arno Kamminga niet meer in actie op EK

Tot een aantal dagen geleden was het zelfs nog maar de vraag of hij überhaupt zou starten in Rome. Hij reisde vol twijfels af naar de EK. Al weken kwakkelt hij immers met zijn gezondheid. In Boedapest werd hij tijdens de wereldkampioenschappen in juni ziek en daar bovenop kreeg hij het coronavirus. De naweeën hakken er nog steeds in. Aan een voorspelling voor het toernooi waagde hij zich dan ook niet. „Ik heb geen idee wat ik nu waard ben”, klonk het een aantal dagen voor vertrek.

Vrijdagavond bleek dat Kamminga nog niet in oude doen is. Ondanks dat hij zich een dag eerder nog als tweede plaatste voor de finale, kwam hij in de eindstrijd niet in de buurt van zijn toptijd. Zijn lichaam herstelt moeizaam, waardoor hij de inspanningen van een dag eerder moest bekopen. Met 59,68 werd hij zevende.

Bekijk ook: Marrit Steenbergen met drie keer zwemgoud koningin van Rome

Hij heeft zijn EK wel met een positief gevoel kunnen afsluiten. Voor de finale van de 4 x 100 meter wisselslag laadde Kamminga zich nog één keer op. Samen met Nyls Korstanje, Marrit Steenbergen en Kira Toussaint zwom hij naar de Europese titel.