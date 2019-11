De Davis Cup? Nee, de Nadal Cup

De onverwoestbare Rafael Nadal Ⓒ Reuters

Rafael Nadal kan zondag een geweldig seizoen nog meer glans geven. De Mallorcaan wil met Spanje de Davis Cup winnen. In de finale van het vernieuwde landentoernooi wacht het verrassend sterk presterend Canada. Nadal speelt de hele week al adembenemend goed tennis in het Caja Magica in Madrid, en zeker niet alleen als hij in zijn eentje op de baan staat.