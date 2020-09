Aanwinst Antony leidt tiental Ajax langs Sparta

Bij Ajax startte Daley Blind in de basis. Trainer Erik ten Hag zag geen reden om hem aan de kant te houden. De schrik was immers op 25 augustus groot toen hij in het oefenduel met Hertha BSC ineens op de grond ging zitten. Blind verliet destijds op eigen kracht het veld en had verder geen grote klachten meer. Later bleek dat de defibrillator (ICD) bij de vice-aanvoerder was afgegaan. Na uitvoerig medisch onderzoek keerde Blind vorige week weer terug op het trainingsveld en tegen Sparta stond hij dus direct weer in de basis.

Verder gaf Ten Hag tegen Sparta voor de rechtsbackpositie de voorkeur aan Noussair Mazraoui boven Sergino Dest. De 20-jarige aanwinst Antony debuteerde op de rechterflank in de Eredivisie. Zakaria Labayd begon in de basis als spits.

Rode kaart Tagliafico

De voetbalmiddag begon voor de Amsterdammers echter niet voorspoedig. Ajax kwam al na 27 minuten met tien man te staan. Verdediger Nicolas Tagliafico kreeg van arbiter Jochem Kamphuis een rode kaart vanwege hands. Tagliafico blokkeerde de doorgebroken Spartaan Mohamed Rayhi en toucheerde daarbij de bal met zijn hand.

Nicolas Tagliafico krijgt van scheidsrechter Jochem Kamphuis de rode kaart. Ⓒ ANP

Toch kwam Ajax met een man minder op het veld nauwelijks in de problemen tegen het thuisspelende Sparta. De ploeg van Ten Hag had een groot veldoverwicht en dat werd nog in de eerste helft uitgedrukt in een voorsprong. Antony luisterde in de 38e minuut zijn Eredivisie-debuut op met een doelpunt. In het vervolg bleef Ajax de wedstrijd controleren en wist het Sparta van trainer Henk Fraser nauwelijks tot geen gevaar te stichten. Alleen Bart Vriends was nog dicht bij de gelijkmaker. De verdediger knalde hard over. Zelf kwam Ajax ook niet meer echt tot grote kansen. Daardoor stond na negentig minuten de magere, maar verdiende zege op het scorebord.

Zo is Ajax de competitie met drie punten prima begonnen. De 34-voudig landskampioen krijgt volgende week zondag RKC Waalwijk op bezoek.

