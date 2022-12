Vreugdenhil verbetert werelduurrecord op natuurijs, ook record bij de vrouwen

De kans dat Vreugdenhil, een 27-jarige consultant voor multinationals in strategische onderhandelingsprojecten, het wereldrecord zou verbeteren was levensgroot. Want de laatste keer dat op natuurijs het record is verbeterd was in 1928. Toen kwam de Fransman Leon Quaglia in Chamonix tot 32,970 km. En in 1949 deed de Nederlander Marius Strijbis in het Noorse Hamar ook een poging. Hij kwam op 7 februari 1949 tot een afstand van 32,660 meter op natuurijs. Dat was toen de beste prestatie van een Nederlander op natuurijs ooit.

Met een half uur vertraging stapte Vreugdenhil om 9 uur in het bijzijn van pers en honderden belangstellenden het Achterhoekse natuurijs op. De elektrische tijdwaarneming haperde, waardoor de recordpoging even uitgesteld werd. Vreugdenhil liet zich hierdoor niet uit het veld slaan, terwijl om hem heen juryleden en officials wat zenuwachtig werden. Na het startschot keerde de rust terug op en rond de baan terug en kon de schaatser zijn rondjes afwerken. Het was ruim genoeg om het record van Strijbis te verbeteren.

Alles voor de tijdwaarnemening wordt in orde gemaakt.

„Dat is wel een belegen record en het werd tijd dit te breken”, aldus Vreugdenhil kort na de finish. „Ik had gehoopt op 38 kilometer, maar ben hier ook tevreden mee. Vanochtend bij het opstaan had ik enige verhoging, dus ik was ook niet helemaal fit. Na een paar rondjes merkte ik daar niets meer van.” Vreugdenhil gaf alle vrijwilligers na afloop ook een compliment. „Bizar dat hier in 1 nacht een mooie ijsvloer kan liggen. De baan was strak en glad en het voelde alsof ik op een kunstbaan schaatste”, aldus de kersverse werelduurrecordhouder die hoopt dat hij het werelduurrecord op natuurijs vandaag nieuw leven heeft ingeblazen. „Het zou mooi zijn, wanneer er regelmatig een poging wordt gedaan dit te verbreken.”

Vreugdenhil, schaatser van marathon- en beloftenschaatsteam Team Port of Amsterdam/ SKITS, wordt getraind door Casper Helling – die zelf tussen maart 2007 en maart 2015 houder van het uurrecord op kunstijs is geweest. Voormalig marathonschaatser Helling wist dus hoe zijn pupil zich moet prepareren voor misschien wel het ’zwaarste uur uit zijn leven’.

Vreugdenhil start met zijn recordjacht. Ⓒ Telegraaf

Vreugdenhil kreeg na zijn record een miniatuurbeeldje van Jaap Langedijk; in Winterwijk een historisch figuur. Op dinsdag 27 januari 1942 werd namelijk de laagste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Bij het (K)NMI-weerstation van Winterswijker Jaap Langedijk kwam het die ochtend tot een temperatuur van maar liefst -27,4 graden. Vorig jaar is daarom een bronzen beeld van Langedijk onthuld bij de ingang van de ijsbaan.

Bart Vreugdenhil met zijn ouders. Ⓒ Robert Hoetink

Trotse ouders

De ouders van Bart, Art en Annemarie, staan trots te kijken naar de huldiging van hun zoon. Het Veldhovense echtpaar geniet niet alleen van de prestatie, maar ook van het oer-Hollandse tafereel. „Een zonnetje er bij, mooier kan niet. En Bart heeft gewoon heel stabiel gereden”, zegt een opgetogen Art Vreugdenhil terwijl hij na alle plichtplegingen ook in staat wordt gesteld zijn zoon te feliciteren en te omhelzen.

Ook ijsmeester Hendrik van Prooije - in een ver verleden was hij de trainer van Helling – kijkt op een afstandje tevreden toe en dacht zelfs nog even dat Vreugdenhil het record dat op kunstijs buiten een ijshal is gevestigd zou moeten kunnen verbeteren. Jan Kooiman kwam in 1985 tot 38,558 kilometer.

Er is overigens sprake van een officieus record, want de internationale schaatsbond ISU erkent het werelduurrecord niet officieel. Sinds het bestaan van kunstijs en schaatshallen is er nooit meer een poging gedaan om een uurrecord op natuurijs te verbreken.

Burgemeester Joris Bengevoord overhandigt de trofee Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk

Dat de poging vandaag uitgerekend in Winterswijk werd gedaan is geen toeval. De laatste paar jaren heeft Winterswijk telkens de primeur van natuurijs. Universiteit Twente is betrokken bij de ontwikkeling van de ’wonderbaan’. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben samen met WIJV getekend voor dit technische hoogstandje. Het geheim van de ijs- en skeelerbaan zit hem vooral in de ondergrond van de ijsvloer. De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond middels het plaatsen van een bijzondere laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het ijs minder gauw.

Eerste record

Femke Mossinkoff heeft het officieuze werelduurrecord op natuurijs op haar naam gezet. De 21-jarige schaatsster uit Akersloot kwam op de ijsbaan in het Zuid-Hollandse dorp Ammerstol tot een afstand van 32,176 kilometer, meldt schaatsen.nl. Voor zover bekend is Mossinkhoff de eerste vrouw die liet bijhouden welke afstand ze in een uur kon afleggen op natuurijs en dus ook de eerste houdster van het werelduurrecord.

Het werelduurrecord is niet officieel erkend door de internationale federatie ISU, dat hier geen ranglijst van bijhoudt. Het officieuze record op een binnenbaan staat sinds 9 december 2015 zowel bij de mannen als de vrouwen op naam van een Nederlander. Erik Jan Kooiman en Carien Kleibeuker legden die dag in Inzell respectievelijk 43,735 en 40,569 kilometer af.