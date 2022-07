Voorzitter Laporta: ’Barça heeft een morele plicht aan Messi’

„De tijd van Messi is niet geëindigd zoals we allemaal hadden gewild”, aldus Laporta. „Ik vind dat Barça een morele plicht heeft aan Messi. We zouden graag zien dat hij eindigt in een FC Barcelona-shirt en dat hij overal waar hij maar komt wordt toegejuicht.”

De voorzitter benadrukt dat er nog niet met Messi is gesproken over een terugkeer. „Het was een tijdelijk einde, want ik geloof erin dat we deze wens werkelijkheid gaan laten worden.” Messi heeft nog een contract voor één seizoen in Parijs, waar hij vorig jaar in alle competities tot elf doelpunten kwam.

FC Barcelona verblijft momenteel in de Verenigde Staten.