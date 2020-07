’Blunderende David De Gea onherkenbaar’

„David weet dat hij die bal had moeten hebben”, zei de Noorse trainer over de 2-0 van Mason Mount. „Voor een veldspeler is het zoveel makkelijker om een fout te herstellen dan voor een keeper. Maar David had daarna toch nog twee of drie fantastische reddingen.”

Solskjaer noemde De Gea onlangs nog de beste doelman ter wereld. De 29-jarige Spanjaard, die al sinds 2011 voor ManUnited speelt, grijpt dit seizoen echter nogal eens mis. „Als een keeper een fout maakt, of misschien twee, dan moet je hem het vertrouwen blijven geven”, zei oud-topvoetballer Alan Shearer als analist bij de BBC. „Maar hij blijft fouten maken. Ik denk dat het tijd is om Dean Henderson als nummer 1 naar Manchester te halen.”

Henderson is door Manchester United uitgeleend aan Sheffield United. De 23-jarige Engelsman maakt daar een sterke indruk. „David is onherkenbaar, ik zie niet meer de keeper die in vijf jaar tijd vier keer werd uitgeroepen tot speler van het jaar”, zegt oud-speler Phil Neville. „Hij maakt fouten. Een zelfverzekerde De Gea had alle goals van Chelsea voorkomen. Hij presteert wisselvallig en dat kost United wedstrijden.”