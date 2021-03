UEFA wijst Björn Kuipers aan voor Champions League-duel tussen Juventus en Porto

De 47-jarige Oldenzaler is door de UEFA aangesteld om het duel in Turijn in goede banen te leiden. Kuipers wordt in Italië bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de VAR van dienst. In het eerste duel was Porto met 2-1 te sterk voor de ploeg van onder anderen Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt.

De Ligt ontbrak zaterdagavond toen Juventus in de Italiaanse competitie aantrad tegen Lazio. Zonder de jonge Nederlander wisten de Italianen met 3-1 te winnen en dus kende de ploeg van trainer Andrea Pirlo een perfecte generale voor het duel met Porto. Pirlo heeft goede hoop dat De Ligt aankomende dinsdag wel inzetbaar is. „Hij was nog niet hersteld van de blessure, maar we hopen dat hij de komende dagen wel weer beschikbaar is.”

Programma Champions League

Dinsdag

Juventus - FC Porto

Sevilla - Borussia Dortumund

Woensdag

Paris Saint-Germain - Barcelona

Liverpool - RB Leipzig

Ajax komt als enige Nederlandse ploeg nog in actie in Europa. Donderdagavond treedt de formatie van trainer Erik ten Hag in de achtste finales van de Europa League aan tegen Young Boys. De koploper van de Eredivisie plaatste zich op knappe wijze voor de achtste finales door twee keer met 2-1 van de Franse koploper Lille te winnen.

Programma Europa League

Donderdag