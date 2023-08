Oranje-hockeysters bereiken na wervelende show tegen Engeland vijfde EK-finale op rij

Oranje gaat na het eenzijdige duel in het kletsnatte ‘Hockeypark’ op voor het vierde EK-goud op rij. De nummer 1 van de wereld won sinds de verloren olympische finale van 2016 overigens alle grote toernooien die het speelde.

Yibbi Jansen vertolkte op de kop van de cirkel een hoofdrol door drie strafcorners binnen te slepen. Pien Dicke, Frédérique Matla en Marijn Veen namen de overige treffers voor hun rekening. Oranje wacht zaterdag (14.45 uur) de winnaar van de andere halve finale tussen gastland Duitsland en België. Dat duel wordt later in de avond in Mönchengladbach gespeeld.

Club van 200

Oranje had aanvankelijk moeite om de wedstrijd in de stormende regen onder controle te krijgen. Xan de Waard kreeg halverwege het eerste kwart de eerste kans voor Oranje, maar een ouderwetse ‘hoog’ backhandschot is lastig te controleren met een gladde stick. De captain van Oranje speelde in het ‘Hockeypark’ haar 200e interland. De speelster van SCHC is de vijftiende Oranje-international die zich bij de ‘Club van 200’ voegt.

Felice Albers in de halve finale. Ⓒ ANP Pro Shots

De kans leek haar ploeggenoten te inspireren: zowel Felice Albers, door Yibbi Jansen met een no look-pass vrijgespeeld, als Freeke Moes kwamen tot een schot maar konden de Engelse goalie Sabbie Heesh nog niet verontrusten. Maria Verschoor was vroeg in het tweede kwart dichter bij de openingstreffer, maar de hand van Heesh voorkwam de 1-0.

Sleep Jansen

De titelverdediger schroefde het tempo verder op en dwong de Britten tot massaal verdedigen. Verschoor, op het EK één van de betere speelsters van Oranje, stuitte opnieuw op Heesh en de eerste strafcorner van Jansen stichtte geen gevaar. Frédérique Matla kreeg tien seconden voor rust na een briljante dribbel van Marijn Veen de uitgelezen kans om het bal te openen, maar schoot uit de draai rakelings naast.

Bondscoach Van Ass zal in de rust ongetwijfeld wat wijze woorden hebben gebezigd, want zijn speelsters stelden in no-time hun finaleplaats veilig. Yibbi Jansen sleepte de derde corner van de tweede helft door de benen van Heesh (1-0), waarna Pien Dicke de voorsprong uit een heerlijke individuele actie die ze zelf opzette verdubbelde: 2-0.

Vijf in kwartier

Na die twee snelle treffers verslapte de concentratie een paar minuten en vergat Sophie Hamilton bij een Engelse cornervariant haar stick bij de tweede paal uit te steken. Veen, het hele duel gevaarlijk, zag een snoeihard backhandschot uit de bovenhoek getikt. Het was één van de laatste doelpogingen die geen doel trof.

Want na het schot van Veen regende het in recordtijd drie goals. Jansen pushte ook haar tweede strafcorner binnen, Matla timmerde de 4-0 in de touwen en Veen werd beloond voor haar scherpe optreden: 5-0. De vijf Oranje-treffers vielen in een kwartier tijd. Vlak voor tijd liet Jansen het net uit een corner nog voor de zesde keer bollen en promoveerde Matla een voorzet van jubilaris De Waard tot 7-0. Na die zevenklapper vonden de Oranje-speelsters het welletjes.